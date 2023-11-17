Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

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Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Детские и молодежные театры в регионах Приволжья могут заявить о себе и заполнить заявку на официальном сайте проекта https://театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку») до 19 ноября 2023 года.



На региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» уже заявилось более тысячи коллективов (930 – детских и 160 молодежных театров). Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.



Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей!



В Самарской области окружной фестиваль традиционно пользуется большой популярностью и признанием. В прошлом году подали заявки на участие 85 театральных коллективов из 18 городов и районов губернии: Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнево, Большечерниговского, Волжского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шенталинского районов. По итогам фестиваля прошлого сезона представители Самарской области заняли пять призовых мест, из них четыре – абсолютные победы.



В финал проекта нового сезона выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.



Фото: пресс-служба фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье»