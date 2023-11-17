Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в путешествие по стране, чтобы выяснить, где на Руси жить хорошо и счастливо.
На телеканале «Пятница» вновь расскажут про Самарскую область
Все конкурсные этапы пройдут до 17 ноября, а имена победителей Премии мы узнаем 18 ноября 2023 года.
«Студент года. IT»: как стартовали конкурсные этапы Премии 
За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области введены значимые меры поддержки семей с детьми.
Многодетная семья из Кошкинского района переехала в свойдом благодаря господдержке
В России запустят аналог «Евровидения».
В России хотят запустить аналог «Евровидения»
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

17 ноября 2023 11:49
173
Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Продлен прием заявок для участия в региональном этапе юбилейного V сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Детские и молодежные театры в регионах Приволжья могут заявить о себе и заполнить заявку на официальном сайте проекта https://театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку») до 19 ноября 2023 года.

На региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» уже заявилось более тысячи коллективов (930 – детских и 160 молодежных театров). Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.

Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей!

В Самарской области окружной фестиваль традиционно пользуется большой популярностью и признанием. В прошлом году подали заявки на участие 85 театральных коллективов из 18 городов и районов губернии: Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнево, Большечерниговского, Волжского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шенталинского районов. По итогам фестиваля прошлого сезона представители Самарской области заняли пять призовых мест, из них четыре – абсолютные победы.

В финал проекта нового сезона выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

Фото: пресс-служба фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
189
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
438
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
598
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
846
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
530
Весь список