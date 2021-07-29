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Президентский фонд культурных инициатив продлевает прием заявок на грантовый конкурс до 6 августа

29 июля 2021 16:27
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У тех, кто по каким-либо причинам не успел подать свой проект, в запасе еще неделя.

Президентский фонд культурных инициатив продлевает прием заявок на грантовый конкурс до 6 августа! Прием заявок будет осуществляться на сайте Фонда.

Это значит, что у тех, кто по каким-либо причинам не успел подать свой проект, в запасе еще неделя. 

Заявка считается принятой при наличии открытого и заполненного личного кабинета.

В Самарской области продолжает свою работу региональный экспертный совет, созданный при министерстве культуры.

Срок приема заявок продлен до 18:00 3 августа 2021 года.

Вы можете прислать описание проекта, бюджета и опыта команды на адрес fki@samregion.ru. Проект будет рассмотрен экспертом, по результатам чего вам либо будут даны рекомендации по доработке, либо вы получите письмо поддержки от министерства культуры Самарской области до 5 августа, для участия в конкурсе Фонда культурных инициатив.

На сегодня подано и рассмотрено экспертным советом Самарской области более 100 проектов из Самары, Тольятти, Кинеля Новокуйбышевска, Жигулевска, Октябрьска, Приволжского, Красноармейского, Елховского, Шенталинского, Шигонского, Безенчукского, Большечерниговского Кошкинского и Сызранского районов, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Теги: грантовый конкурс Приём заявок

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