Появилась программа зимнего Грушинского фестиваля-2021 в Самаре

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В Самаре на этой неделе пройдет зимний Грушинский фестиваль. Мероприятия для любителей авторской песни запланированы с 26 по 28 февраля.

В пятницу, 26 февраля, актив Самарского областного клуба имени Валерия Грушина проведет онлайн-встречу "Помнишь, товарищ" с участниками предыдущих фестивалей. Здесь будут звучать песни собственного сочинения, а также истории минувших дней.



В субботу, 27 февраля, в Самарской областной библиотеке пройдет концерт "А мы по вам соскучились, ребята!". В нем примут участие известные исполнители Самары и области, а также гости из других регионов.



В воскресенье, 28 февраля, организаторы Грушинского фестиваля проведут онлайн-марафон "Часовые пояса". Участниками станут клубы самодеятельной песни из разных городов, пишет Сова.инфо.



Напомним, "Груша" пройдет в Самарской области и летом. Фестиваль намечен на начало июля - с 1-го по 4-е. Если позволит эпидемиологическая ситуация, любителей авторской песни будут ждать на прежнем месте - на Мастрюковских озерах.