появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре

Стало известно, как в Самаре пройдет музыкальный форум «Метафест». После двухлетнего перерыва мероприятие снова пройдет на Мастрюковских озерах 12 и 13 августа.
— На протяжении всех двух дней «Метафеста» выступления будут проходить на трех сценах: «Лес», «Степь» и «Река». Кроме того, 13 августа будет работать лекторий, — сообщили организаторы фестиваля.
«Метафест» — это музыкальный фестиваль, который проводится на Мастрюковских озерах с 2007 года. За это время его участниками были как местные коллективы, так и группы из других городов — Billy's Band, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Маша и медведи», Инна Желанная, Найк Борзов. Полная программа здесь.
В субботу, 13 августа, в лектории пройдут следующие выступления:
11:00 — «Всё новое — это хорошо забытое старое (от аудиоспектаклей на виниле до аудиокниг на CD);
12:00 — «Возможность Вудстока: антология фестиваля всех фестивалей»;
12:30 — «Дух и призраки 60-х»;
13:00 — «Самые безумные группы самой безумной эпохи»;
13:30 — «От Стар Трека к Кубрику: грани будущего в научной фантастике 60-х»;
14:00 — «Вообрази мир: акции Джона и Йоко»;
14:30 — «Ходят слухи: о чем молчат городские легенды?»;
15:00 — «О происхождении книг. Разговор с автором»;
16:00 — «Как найти даб в своем сердце»;
17:00 — «МЖВИ»;
18:00 — «Петербургские клубы 90-х, современная музыка, настоящее и будущее фестивалей»;
20:00 — Музыкальное лото MUSIC BINGO.
Всего в 2022 году на «Метафесте» выступят 50 групп и исполнителей. На фестивале традиционно будут организованы спортивные активности и площадки с настольными играми. Раскинет шатры ярмарка с необычными предметами, авторскими украшениями, аксессуарами, одеждой хендмейд и сувенирами с символикой фестиваля, пишет 63.ру.