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Появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре

9 августа 2022 12:00
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появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре

Стало известно, как в Самаре пройдет музыкальный форум «Метафест». После двухлетнего перерыва мероприятие снова пройдет на Мастрюковских озерах 12 и 13 августа.

— На протяжении всех двух дней «Метафеста» выступления будут проходить на трех сценах: «Лес», «Степь» и «Река». Кроме того, 13 августа будет работать лекторий, — сообщили организаторы фестиваля.

«Метафест» — это музыкальный фестиваль, который проводится на Мастрюковских озерах с 2007 года. За это время его участниками были как местные коллективы, так и группы из других городов — Billy's Band, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Маша и медведи», Инна Желанная, Найк Борзов. Полная программа здесь.

В субботу, 13 августа, в лектории пройдут следующие выступления:

11:00 — «Всё новое — это хорошо забытое старое (от аудиоспектаклей на виниле до аудиокниг на CD);

12:00 — «Возможность Вудстока: антология фестиваля всех фестивалей»;

12:30 — «Дух и призраки 60-х»;

13:00 — «Самые безумные группы самой безумной эпохи»;

13:30 — «От Стар Трека к Кубрику: грани будущего в научной фантастике 60-х»;

14:00 — «Вообрази мир: акции Джона и Йоко»;

14:30 — «Ходят слухи: о чем молчат городские легенды?»;

15:00 — «О происхождении книг. Разговор с автором»;

16:00 — «Как найти даб в своем сердце»;

17:00 — «МЖВИ»;

18:00 — «Петербургские клубы 90-х, современная музыка, настоящее и будущее фестивалей»;

20:00 — Музыкальное лото MUSIC BINGO.

Всего в 2022 году на «Метафесте» выступят 50 групп и исполнителей. На фестивале традиционно будут организованы спортивные активности и площадки с настольными играми. Раскинет шатры ярмарка с необычными предметами, авторскими украшениями, аксессуарами, одеждой хендмейд и сувенирами с символикой фестиваля, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Мероприятия

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