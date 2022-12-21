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Разнообразить свой досуг, заново открыть родной город и его достопримечательности, центры культуры: подростков и молодых людей из Самары в январе приглашают в театры, музеи и библиотеки



Сделать это без урона для семейного бюджета просто, нужно только воспользоваться «Пушкинской картой». Напомним, получить ее может каждый житель России в возрасте от 14 до 22 лет. По «Пушкинской карте» доступны мероприятия и в театрах, музеях, кинотеатрах, домах культуры, библиотеках и образовательных учреждениях как своего региона, так и в любом субъекте страны. Кстати, с сентября 2021 года в Самарской области оформили уже 177 886 карт.



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