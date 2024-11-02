писатель Вадим Морозов расскажет о культуре байкеров Самары на рубеже тысячелетий

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9 ноября в 17:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на творческую встречу с писателем Вадимом Морозовым. Почётный гость библиотеки представит публике свою недавно вышедшую автобиографическую книгу под названием «Ершистый рокЪ ынд роллЬ», посвящённую самарскому драйв-мото-братству «Ёрш».

Сюжет книги охватывает эпоху до всеобщего распространения смартфонов и Интернета, разворачиваясь на фоне реальных событий, происходивших в Самаре в девяностые и двухтысячные. В центре повествования находится «антигламурный» байкер по имени Мишка Ёрш. Увлечение мотоциклами заменило ему и его друзьям многое – карьерный рост, семейный быт. Такой своеобразный эскапизм помог им отстраниться от тягот и лжи окружающего мира: для этого они полностью посвятили себя дружбе, дороге и музыке. Созданное главным героем книги «драйв-мото-братство» стало для него настоящим воплощением свободы и рок-н-ролла.

«Это книга о поисках себя, своего пути и места с точки зрения людей, которых принято называть “белыми воронами”. Это история о жизни, любви и свободе. Мотоциклы, покатушки, рок-фесты, стрит-арт-акции и прочий весёлый хаос, приключения и ветер в лицо – вот, что вы найдёте на страницах книги!» – сообщает сам Вадим Морозов.

Хотите услышать восхитительную историю о «ершистом» рок-н-ролле Самары? Тогда приходите на встречу с Вадимом Морозовым!

9 ноября в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

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