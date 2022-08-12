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Писатель-иллюстратор Наталья Габеева из Москвы проведет мастер-класс в  СОДБ

12 августа 2022 14:56
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Многие помнят Наталью как самарскую телеведущую и журналиста. Но не все знают, что Наталья – талантливый художник и автор детских книг о природе.

16 августа в 12:00 Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8) проведет ЛИТстудию с участием писателя-иллюстратора Натальи Габеевой (Москва).

Многие помнят Наталью как самарскую телеведущую и журналиста. Но не все знают, что Наталья – талантливый художник и автор детских книг о природе. Наша соотечественница теперь живет в Москве и сама пишет и иллюстрирует детские книги. «Петух и Ко», «Птички-невелички» и «Животные-малютки» и другие книги автора вошли в каталог Российской государственной детской библиотеки «Детям и о детях», в каталог «100 лучших книг для детей», в полуфинал международного конкурса «Новая детская книга 2016». Художественные работы Натальи в 2017 году взяли «серебро» в крупнейшем мировом конкурсе, посвященном защите окружающей среды «Golden Turtle 2017».

Писательница не только по-новому открывает своим читателям мир живой природы и рассказывает особенные и малоизвестные факты о широко известных живых существах, но и сама рисует реалистичные иллюстрации к своим книгам.

На встрече читатели СОДБ узнают ее авторские секреты создания художественных историй и смогут задать писателю свои вопросы, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

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