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Первый Фестиваль Бориса Березовского: 12 февраля в Тольятти и 14 февраля в Самаре - сольный концерт виртуозного пианиста

10 февраля 2025 15:15
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Березовский выступает с самыми известными оркестрами мира, сотрудничает со «звездными» коллегами и … безумно увлекается фольклором.

Он собирает тысячные залы, но имеет стойкий иммунитет к звездной болезни: «Единственный способ удержать интерес публики – хорошо играть». Так утверждает один из самых востребованных и виртуозных пианистов современности Борис Березовский, который совсем скоро посетит Самарскую и Тольяттинскую филармонии.
В рамках I Фестиваля Бориса Березовского пройдут несколько концертов на волжской земле, а также творческая встреча в Большом зале Самарского музыкального училища им. Д. Шаталова.

Борис Березовский - обладатель I премии и Золотой медали IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве, классический музыкант, обладающий популярностью рок-звезды. Березовский выступает с самыми известными оркестрами мира, сотрудничает со «звездными» коллегами и … безумно увлекается фольклором.

Выдающийся музыкант активно гастролирует по России, проводит различные фестивали и является автором и художественным руководителем многих проектов. Его искусство отличается феноменальной виртуозностью, совершенным звуком с богатейшим спектром динамических оттенков, убедительными интерпретациями произведений самых разных эпох и стилей.

12 февраля в Тольятти и 14 февраля в Самаре - сольный концерт виртуозного пианиста. Прозвучат фортепианные сочинения Л. Бетховена, Ф. Листа, К.Дебюсси. «Классика и джаз в трех отделениях!»

В подарок – третье отделение в фойе! Борис Березовский играет джаз в ансамбле с джазовым пианистом - Рафом Минеевым (Екатеринбург), а также Джазовым трио «HORIZONS» и Владом Ботвиновским (аккордеон).

А 15 февраля в Самарской филармонии состоится симфонический вечер. Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Дениса Власенко. Солист – заслуженный артист РФ Борис Березовский (фортепиано). В программе: «Послание Церере» П. Дятлова, Концерт №3 для фортепиано с оркестром С. Прокофьева, Сюита из мюзикла «Вестсайдская история» Л. Бернстайна, Концерт для фортепиано с оркестром Фа мажор Дж. Гершвина. Для тех, кто любит блюз, в подарок - 3-е отделение в Хрустальном фойе филармонии. Борис Березовский и группа «Blues Doctors» (Екатеринбург).13 февраля, в четверг, в 16:00 в Большом зале СМУ им. Д. Шаталова пройдёт творческая встреча и мастер-класс с заслуженным артистом РФ Борисом Березовским для студентов и преподавателей музыкальных ВУЗов города.

Билеты доступны по Пушкинской карте.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара Тольятти

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