Организаторы не допустили к участию в конкурсе "Евровидение" песню "Я научу тебя" из Белоруссии

109

Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста" в ее нынешнем виде, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте союза.

"Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания - прим. ТАСС), которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", - говорится в заявлении.

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Белоруссия может быть дисквалифицирована.

Фото из открытых источников