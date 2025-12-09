Я нашел ошибку
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре

В Шостакович Опера Балет наступает время чудес! Декабрь и январь наполняются музыкой, сказками, премьерами и праздничным настроением.

Новогодняя кампания стартует с гастролей в Тольятти и показов балета-феерии П. Чайковского «Щелкунчик». 10 и 11 декабря зрители ДК «Тольятти» встретят любимую рождественскую историю.

Затем волшебство переместится на Большую сцену: 13, 14, 16, 17 и 18 декабря здесь пройдет премьера праздничной концертной программы «Штраус-бал», посвящённой 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса.

С 20 декабря Малая сцена откроет двери маленьким и взрослым зрителям. В эти дни здесь оживёт музыкальная сказка А. Рыбникова «Золотой ключик» (20-23 декабря), прозвучит опера для всей семьи А. Колесникова «Про Ивана-молодца и подарки из ларца» (24 и 25 декабря), а завершит декабрь новогодний театрализованный концерт «Ах, Оффенбах» (26-30 декабря). Кроме того, перед всеми детскими спектаклями новогодней кампании на Малой сцене для маленьких зрителей пройдут представления с участием деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

21 декабря начнётся череда показов балета-феерии П. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Бурлака – бережно воссозданный образ оригинальной постановки 1892 года, впервые представленной на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего «Щелкунчика» на премьере. Последний декабрьский показ пройдет 31 декабря и подарит зрителям сказку в канун Нового года.

С наступлением января праздничное настроение продолжат показы балета-феерии «Щелкунчик» 2, 7, 10 и 11 января. На Малой сцене зрителей ждут: 2 и 3 января опера для всей семьи С. Баневича «Как заяц страх победил», 4 и 5 января опера для детей Р. Сагдиева «Репка». На Большой сцене 3 января покажут музыкальную комедию И. Пилюкшина «Волшебная лампа Аладдина». 4 и 5 января здесь прозвучат классические оперетты: «Сильва» И. Кальмана и «Летучая мышь» И. Штрауса.

На Малой сцене 6 января состоится показ театральной фантазии Г. Свиридова «Метель», 7 января вновь прозвучит опера для всей семьи А. Колесникова «Про Ивана-молодца и подарки из ларца», а 8 и 9 января зрителей ждёт концертная программа на музыку М. Таривердиева «Ожидание».

8 и 9 января на Большой сцене зрители увидят оперу для всей семьи С. Баневича «История Кая и Герды», постановку, в которой снежное волшебство тает от силы любви и дружбы.

