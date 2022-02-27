Народной артистке России Татьяне Догилевой 65 лет

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Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с днем рождения, передает ТАСС.

"Талантливая, самобытная актриса, вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ. Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали вам признание и искреннюю любовь зрителей. Желаю вам здоровья и новых успехов", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве. Первая профессиональная кинороль - штукатур Нина Бабайцева в лирической комедии Юрия Победоносцева "Безбилетная пассажирка" (1978).

Среди ее киноработ: Света в лирической комедии Михаила Козакова "Покровские ворота", Марина в мелодраме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", продавщица Надежда в фильме Владимира Бортко "Блондинка за углом", медсестра Лида в мелодраме Эльдара Рязанова "Забытая мелодия для флейты", Катя в драме Владимира Бортко "Афганский излом", Алла Владимировна в комедийном сериале Александра Бойкова "Отпуск" (2021), хранительница договора в сериале «Вампиры средней полосы». В общей сложности актриса исполнила около 100 ролей в различных фильмах и сериалах.

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