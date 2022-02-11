Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко перенесла инсульт на фоне COVID-19

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Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, госпитализированная с COVID-19, находится в реанимации. У артистки диагностировали инсульт. Об этом ТАСС в пятницу, 11 февраля, рассказал ее родственник, передают "Известия".

По его словам, инсульт у 88-летней Кириенко произошел на фоне COVID-19. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

О том, что Зинаиду Кириенко госпитализировали, стало известно в четверг, 10 февраля. 88-летней артистке стало плохо дома. На какое-то время она потеряла сознание, после чего родственники женщины решили вызвать скорую помощь, отмечает телеканал «360».

Как сообщает сайт kp.ru, Кириенко находится в одной из московских клиник. Врачи диагностировали у актрисы острое нарушение мозгового кровообращения.

11 февраля стало известно, что актрису перевели в реанимацию. У Кириенко множество сопутствующих заболеваний. Как уточняет НСН, речь идет об онкологическом заболевании.

10 февраля сын артистки Максим Тарасевский заявил, что у Кириенко диагностировали коронавирус, отмечает телеканал «Звезда».

Зинаида Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. Окончила ВГИК, играла на сценах московских театров. Широкую известность она получила в качестве киноактрисы: в его фильмографии более 30 ролей в кино и сериалах.

Всесоюзную известность актриса получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также она запомнилась зрителям по роли Ирины в драме «Судьба человека» Сергея Бондарчука.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова