Начат прием заявок на конкурс авторов русской песни «Автора!»

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Начат прием заявок на Ежегодный международный конкурс авторов русской песни «Автора!». Об этом говорится в релизе, поступившем 24 августа «Известиям».

Участвовать в нем могут как россияне, так и граждане других государств. Необходимо написать песню на русском языке и отправить на конкурс. Основным условием названо ее отсутствие на стриминговых платформах. Заявку можно подать на официальном сайте проекта.

Работы принимаются в любом жанре и направлении. Официальное сообщество в соцсети VK станет основной площадкой проекта, там можно задать вопросы, узнать новости конкурса, почитать истории авторов, посмотреть эксклюзивные интервью со звездами.

«В нашей стране много талантливых людей, авторов песен, у которых нет возможностей заявить о себе. И среди множества произведений могут найтись настоящие шедевры. Конкурс «Автора!» и призван найти такие песни и таких людей» — прокомментировал конкурс лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Прием заявок продлится до 15 октября. По итогам первой оценки будет определено 100 композиций, которые ожидает допуск к онлайн-питчингам. По завершению конкурса выберут 20 финалистов, пять лидеров.

Также в конкурсе будут три победителя зрительского голосования и только один суперфиналист, имя которого узнает вся страна.

Конкурсанты, не прошедшие в финал, смогут побороться за участие в концертах на главных площадках страны, а также на гала-концерте фестиваля «Таврида.АРТ» 2023, для этого необходимо принять участие в дополнительных творческих заданиях.