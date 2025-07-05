На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты

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На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня будут подведены итоги конкурсной программы. На фестивальной поляне прошла пресс-конференция организаторов фестиваля.

Новый фестивальный день начался с бодрой зарядки и пляжных спортивных активностей. В течение дня гостей фестиваля ждут многочисленные выступления молодежно-студенческих коллективов, а также известных клубов авторской песни и именитых бардов.

На сцене «Чайхана» пройдут творческие встречи и концерты почетных гостей фестиваля с участием Юрия Карпова, дуэта «Лешки», Алексея Смирнова, Евгения Сидорова, группы «Генератор вопросов», Петра Фетчуна, Евгения Васильева, Сергея Канунникова, Александра Гейнца и Сергея Данилова, Павла Юдина.

На площадке Академии Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина будут выступать клубы бардовской песни Самары и Тольятти, Александр Баранов, пройдет творческая встреча с ансамблем гитарной музыки «Резонанс».

Особое внимание на фестивале уделяется патриотической теме, все дни активно работает площадка «ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ» с участием ветеранов СВО и представителей госфонда «Защитники Отечества».

Спортивная и развлекательная программа основного дня фестиваля также разнообразна и насыщенна: соревнования по пешеходному туризму, ориентированию, караоке-кроссфит, мастер-классы по рукоделию и народным промыслам, конкурсно-развлекательные программы для детей, детский читальный зал, «Гав-шоу» для гостей с четвероногими питомцами.

Центральным спортивным событием станет футбольный матч между сборными ветеранов «Крыльев Советов» и сборной участников фестиваля.

Наконец, на Главной сцене фестиваля состоится второй тур конкурсного прослушивания. Экспертное жюри под председательством Александра Мирзаяна определит имена лауреатов. «Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля» станет ярким событием, соберет таланты со всей страны и откроет новые имена.

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок «ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ», «Кольский бугорок», Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.

Организаторами Фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи»

в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Фото предоставлено организаторами фестиваля