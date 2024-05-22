На сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького представит спектакли Ростовская драма

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На сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького Ростовская драма представит спектакли «Заходите, раз пришли» по В. Шукшину, «Журавли» по пьесе В. Розова «Вечно живые», «Женитьба» Н. Гоголя и «Бал для Золушки» М. Соловьевой.

В Самаре спектакли ростовчан будут показаны 31 мая, 1 и 2 июня.

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького — один из старейших драматических театров на юге России: свою историю театр отсчитывает c 23 июня 1863 года, когда в Ростове-на-Дону впервые поднялся занавес городского театра. Сезон 2023-24 гг. стал для Театра Горького юбилейным — 160-м.

В гастрольный репертуар включены одни из самых любимых зрителями спектаклей, завоевавшие признание во многих городах России.

В связи с тем, что гастроли проходят в объявленный Президентом России Год семьи, гастрольная афиша составлена из спектаклей, прекрасно подходящих для семейного просмотра, воспевающих традиционные ценности. Все спектакли участвуют в федеральной программе «Пушкинская карта».