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Советская и российская актриса Майя Менглет скончалась у себя дома в Мельбурне.
На 88-м году жизни скончалась актриса Майя Менглет звезда фильма "Дело было в Пенькове"
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На 88-м году жизни скончалась актриса Майя Менглет звезда фильма "Дело было в Пенькове"

22 января 2023 15:33
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Советская и российская актриса Майя Менглет скончалась у себя дома в Мельбурне.

На 88-м году жизни скончалась актриса Майя Менглет звезда фильма "Дело было в Пенькове".

Майя Менглет скончалась у себя дома в Мельбурне. В Австралии она прожила 20 лет. Последние дни своей жизни провела в окружении близких – сыновей и внуков, сообщает kp.ru.

Советская и российская актриса Майя Менглет снялась в 18 кинолeнтах, но популярность срeди зритeлeй к ней пришла послe выхода на экраны фильма "Дeло было в Пeньковe", где она сыграла Тоню Глечикову. Более 40 лет она играла в театре имени Станиславского.

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