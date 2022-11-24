Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается туман
Детский хор исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова и Гречанинова.
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Герои работ Аллы – люди, для которых Самара стала местом полноценной и всесторонней творческой реализации.
В областной научной библиотеке откроется выставка известного самарского фотографа Аллы Кучерявой
Стандартизация и централизованная систематизация массивов данных позволит сделать единую библиотеку эталонных метрик и бенчмарков ML-моделей.
Альянс в сфере искусственного интеллекта создаст собственный центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения
Наиболее неблагоприятно для здоровья абдоминальное ожирение – отложение жира в области талии.
Главный специалист по профилактической медицине СО рассказал об опасных рисках ожирения
Председатель Совета ветеранов ГУ МЧС СО посетил торжественное мероприятие.
В строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева состоялась  акция, посвященная Дню призывника
Этой осенью к работе в поликлинике приступили 4 врача, завершившие целевое обучение.
В Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 за последние три года трудоустроились 160 врачей
В ходе делового разговора намечены пути дальнейшего сотрудничества и повышения эффективности влияния на состояние правопорядка в исправительных учреждениях.
Состоялась рабочая встреча членов ОНК СО с начальником УФСИН СО Рамизом Алмазовым
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.5
-0.16
EUR 62.28
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»

24 ноября 2022 18:22
69
Детский хор исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова и Гречанинова.

26 ноября в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках цикла «Музыка в библиотеке» и всероссийской недели «Театр и дети» состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности» в исполнении учащихся Детской центральной хоровой школы.

Ежегодно с 24 по 30 ноября в нашей стране проходит Всероссийская неделя «Театр и дети». Целью мероприятия является приобщение детей к прекрасному виду искусства – театру, его формам, видам, именам выдающихся деятелей.

Музыкальный театр – ниша особая, так как совмещает в себе и богатую литературную основу, и музыку великих композиторов. Учащиеся Детской центральной хоровой школы с первого класса не просто знакомятся с лучшими образцами богатейшего наследия мировой оперы, но и сами становятся исполнителями высокого уровня – учебное заведение создано и работает при Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, юные хористы регулярно принимают участие в репертуарных постановках театра. Школа также гордится и своими собственными театральными постановками, неизменно находящими отклик у зрителей.

Концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности» познакомит зрителей с прекрасной оперной и камерной музыкой русских композиторов. Для гостей библиотеки прозвучат сцены из опер Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка»; детская опера «Елочкин сон» А.Гречанинова; Кантата для двух сопрано, меццо-сопрано и хора «Природа и любовь» П.Чайковского.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
А полицейские Новокуйбышевска приняли участие в молодежном форуме «Мы против!».
24 ноября 2022, 15:34
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
А полицейские Новокуйбышевска приняли участие в молодежном форуме «Мы против!». Общество
132
Гости экспозиции смогут узнать о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить, как гражданам Украины, так и России.
24 ноября 2022, 14:27
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Гости экспозиции смогут узнать о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить, как гражданам Украины, так и России. Общество
166
самарский зоопарк приглашает на праздник" День матери,посвященный зоо-мамам"
24 ноября 2022, 09:07
Самарский зоопарк приглашает на праздник" День матери,посвященный зоо-мамам"
Для ребят проведут занимательные конкурсы и викторины. Общество
220
В центре внимания
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
196
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
931
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1496
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
402
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
23 ноября 2022  12:38
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
337
Весь список