«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»

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26 ноября в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках цикла «Музыка в библиотеке» и всероссийской недели «Театр и дети» состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности» в исполнении учащихся Детской центральной хоровой школы.

Ежегодно с 24 по 30 ноября в нашей стране проходит Всероссийская неделя «Театр и дети». Целью мероприятия является приобщение детей к прекрасному виду искусства – театру, его формам, видам, именам выдающихся деятелей.

Музыкальный театр – ниша особая, так как совмещает в себе и богатую литературную основу, и музыку великих композиторов. Учащиеся Детской центральной хоровой школы с первого класса не просто знакомятся с лучшими образцами богатейшего наследия мировой оперы, но и сами становятся исполнителями высокого уровня – учебное заведение создано и работает при Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, юные хористы регулярно принимают участие в репертуарных постановках театра. Школа также гордится и своими собственными театральными постановками, неизменно находящими отклик у зрителей.

Концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности» познакомит зрителей с прекрасной оперной и камерной музыкой русских композиторов. Для гостей библиотеки прозвучат сцены из опер Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка»; детская опера «Елочкин сон» А.Гречанинова; Кантата для двух сопрано, меццо-сопрано и хора «Природа и любовь» П.Чайковского.

Фото: пресс-служба СОУНБ