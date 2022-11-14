«Музей старого радио» работает в Красном Яру

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«Музей старого радио» в Красном Яру — проект Николая Фомина. Он и директор, и главный хранитель, и реставратор, и экскурсовод. Он поясняет, что всегда увлекался радиотехникой, в армии был связистом, постепенно пришел к идее, что надо сохранить достижения отечественного радиостроения для будущих поколений.



В коллекции — исключительно приборы, которые производили в СССР с 1930-х до 1970-х годов. В Советском Союзе было около 240 заводов, выпускавших радиотехнику.



В коллекции около 200 радиоприемников. Старые образцы отличает гармоничный дизайн, плавность линий. При изготовлении корпусов использовали дерево. От таких приемников веет уютом, это старое доброе ретро в чистом виде. В поздних моделях использовали пластик, их дизайн более угловатый.



По истории приборов можно проследить и историю страны. В коллекции есть приемник «Мир М-152» рижского завода «ВЭФ». Предсерийный образец коллектив завода подарил Иосифу Сталину. А радиолу Sakta часто использовал в своих фильмах гений комедии Леонид Гайдай. В частности, такая стоит в квартире, в которой Нина и Шурик готовились к экзамену («Операция «Ы»).



В этом музее можно узнать, как развивались ныне привычные для нас технические решения. Например, у приемника «Фестиваль» 1957 года есть пульт управления с 6-метровым шнуром. А включение другого прибора можно запрограммировать с помощью таймера, который до применения в радиотехнике использовали на подводной лодке.



Есть в коллекции и полноценные армейские образцы. Например, приемник, подобные которому устанавливали во время Великой Отечественной войны на танках Т-34 и штурмовиках Ил-2. Есть радиоприемник Р-010 с клавиатурой для кодировки сигнала.



Красноярскому энтузиасту помогают пополнять коллекцию радиолюбители со всей страны и люди, которым попросту жалко выкинуть ставшую ненужной технику. Есть даже экспонат, присланный из Владивостока.



В музее Фомин оборудовал помещение, где занимается восстановлением «начинки» приемников. Для столярных работ есть другая мастерская.



Информацию об экспонатах, фотоотчеты об их восстановлении, видеоролики основатель музея размещает на свой личной странице во «Вконтакте».



Посещение музея — только по предварительной записи. Возможны групповые экскурсии для школьников.

Фото: пресс-служба правительства СО