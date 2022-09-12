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Музей имени Алабина приглашает на первый ненаучный проект «Вселенная сказок».

Двое сотрудников отдела фольклора и мифологии отправились в экспедицию этим летом и выяснили, что Самарская Лука была центром сказочного мира. Они нашли артефакты. Все предметы выставлены на экспозиции “Вселенная сказок” в Музее имени Алабина.

Приходите с детьми и внуками и найдите самое обстоятельное доказательство реальности сказочных героев. Будет интересно, обещаем.

На экспозиции можно увидеть ступу Бабы Яги, скелет Змея Горыныча, одежду и оружие добрых молодцов. Здесь под стеклом лежит то самое веретено, которым укололась молодая царевна. Особое внимание заслуживает сундук с Кощеевой смертью.

Каждый ребенок сможет сделать для себя волшебный предмет и сфотографироваться с ним.

И главное, помните: “Сказка ложь, да в ней - намек. Добрым молодцам урок”, сообщает пресс-служба Музея.

Место проведения выставки: Музей имени Алабина.

Время работы выставки: с 15 сентября по 15 января в режиме работы основной экспозиции музея.

Цена 200 взрослый, 100 детский.

Возрастные ограничения 0+

Фото: пресс-служба Музея