Музей имени Алабина приглашает на первый ненаучный проект «Вселенная сказок».
Двое сотрудников отдела фольклора и мифологии отправились в экспедицию этим летом и выяснили, что Самарская Лука была центром сказочного мира. Они нашли артефакты. Все предметы выставлены на экспозиции “Вселенная сказок” в Музее имени Алабина.
Приходите с детьми и внуками и найдите самое обстоятельное доказательство реальности сказочных героев. Будет интересно, обещаем.
На экспозиции можно увидеть ступу Бабы Яги, скелет Змея Горыныча, одежду и оружие добрых молодцов. Здесь под стеклом лежит то самое веретено, которым укололась молодая царевна. Особое внимание заслуживает сундук с Кощеевой смертью.
Каждый ребенок сможет сделать для себя волшебный предмет и сфотографироваться с ним.
И главное, помните: “Сказка ложь, да в ней - намек. Добрым молодцам урок”, сообщает пресс-служба Музея.
Место проведения выставки: Музей имени Алабина.
Время работы выставки: с 15 сентября по 15 января в режиме работы основной экспозиции музея.
Цена 200 взрослый, 100 детский.
Возрастные ограничения 0+
Фото: пресс-служба Музея