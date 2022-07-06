Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Религиозные образы Самары»

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Музей Алабина приглашает горожан на экскурсию.

"В этот четверг 7 июля мы проведем пешеходную экскурсию «Религиозные образы Самары».

Начало в 18:30.

Вы увидите самые красивые здания храмов нашего города. Узнаете о религиозных конфессиях, к которым принадлежали жители Самары на рубеже XIX – ХХ веков. Спойлер: их было много.

Как попасть на экскурсию?

Встречаемся у входа в музей в четверг, в 18:30.

Стоимость билета 150 рублей.

Купить билет можно у нас в кассе музея: оплата будет наличными или картой, как вам удобнее.

Справочная музея по экскурсиям: +7 (846) 333-64-23, звоните.

Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).

Не забудьте фотоаппараты и удобную обувь. Ходить будем много!"

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