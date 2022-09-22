Молодые самарцы смогут посмотреть больше театра драмы, используя возможности Пушкинской карты

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Молодые люди смогут посмотреть еще 5 спектаклей театра драмы, используя возможности Пушкинской карты. Популярные постановки - «Тартюф», «И никого не стало», «Лев зимой», «Дон Жуан» и «Все любят Памелу». Сейчас в репертуаре самарской драмы 15 спектаклей, доступных к просмотру по пушкарте.



В октябре репертуар театра дополнится дневными показами спектаклей основного репертуара, чтобы их могли посетить именно школьники и студенты. Такой вариант будет особенно удобен иногородним зрителям: жители региона смогут планировать полноценную культурную программу – приезжать в Самару утром, днем посетить театр, а вечером прогуляться, к примеру, по Набережной.

В рамках программы Пушкинская карта Самарский академический театр драмы готов работать с коллективными заявками. Чтобы приобрести билеты для школьного класса или студенческой группы, необходимо написать запрос в социальных сетях театра или позвонить по телефону (846) 332 59 72