Минкульт СО: анонс культурных событий в губернии на предстоящей неделе

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В министерстве культуры Самарской области представили анонс мероприятий, которые можно посетить на этой неделе.

28 августа в 14.00 в историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка фотографий Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца». С июля 2022 года Александр Малькевич практически постоянно живет и работает на освобождённых от украинского фашизма территориях. Его фотографии передают и атмосферу и реальные факты, свидетельства времени.

28 августа в 16:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится мастер-класс по рисованию пейзажа «На волжских берегах» от Сливковой Анны Викторовны, главного научного сотрудника Самарского областного художественного музея, члена Союза художников России.

29 августа в 14:00 Самарская областная детская библиотека приглашает детей от 8 до 14 лет в мастерскую по созданию патриотических комиксов «Герои не носят плащи». На еженедельных встречах ребята знакомятся с подвигами юных героев России, изучают техники изобразительного искусства и создают свой собственный патриотический комикс.

29 августа в 15:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится встреча мастерской арт-практик в рамках Инклюзивных творческих лабораторий. В программе - работа с различными художественными материалами - гуашь, цветные карандаши, восковой пластилин. Встречу ведет художник, арт-терапевт Татьяна Хамина.

29 августа в 19:00 в Самарской филармонии состоится гала-концерт ведущих солистов Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. В исполнении музыкантов прозвучат увертюры и арии из опер зарубежных и русских композиторов, неаполитанские песни, сарсуэлы.

30 августа в 12:00 в подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г. Сызрань состоится мероприятие ко Дню российского кино и 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. Гости познакомятся с творческой биографией главного советского комедиографа.

30 августа в 12:00 Центральная библиотека им. Е.И. Аркадьева г.Сызрань приглашает на открытие художественной выставки «Старые мастера Сызрани - юбиляры 2023 года».

30 августа в 17:00 Дом–музей В.И. Ленина приглашает на презентацию выставки «Время, семья, традиции» из частной коллекции Марины Афанасьевны Гагариной. Выставка познакомит посетителей с историей семьи Фетисовых, ведущей свой род с конца XVIII века и жившей в старинной уральской деревне Беляковка Башкарской волости Верхотурского уезда Пермской губернии.

30 августа в 18:00 Самарская областная библиотека для молодежи приглашает на виниловый вечер одной пластинки. Посетители услышат альбом легендарного французского певца, композитора, актера Джо Дассена "Люксембургский сад".

30 августа в 18:30 музей им. П.В. Алабина приглашает на экскурсию по выставкам во дворах. Во время прогулки гости узнают историю создания проекта, пообщаются с кураторами выставок и жителями домов старого центра Самары, прогуляются по дворикам. Экскурсии будут проходить каждую неделю в среду и пятницу до конца сентября.

31 августа в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится игровая программа, посвященная закрытию программы летних чтений «До новых встреч, книжное лето». Самые активные читатели и авторы самых интересных путевых дневников будут награждены дипломами и подарками. Затем участников программы ждет праздник с играми и развлечениями, конкурсами, призами.

31 августа в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на проект «Лето с библиотекой». Посетителей ждет увлекательная программа: «Путешествие в главное книгохранилище региона» (экскурсия), путешествие по стране русского языка «Говорим грамотно», а также погружение в главное книгохранилище региона, лекция и экскурсия по выставке «Арцеулов К.К. – авиатор и художник».

31 августа в 18:30 от музея Алабина стартует пешеходная экскурсия «Самара театральная»! Она посвящена театрам города Самары с момента их создания в процессе исторического развития и до наших дней, повествование о великих артистах и удивительных историях, связанных с ними.

31 августа в 19:00 в музее состоится лекция «Товарищ в гипсе: советская парковая скульптура 1930-1950-х годов». Лектор – Ирина Свиридова, искусствовед, заведующая Музеем Модерна.

31 августа в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет закрытие ежегодного летнего проекта «Молодежный проспект». Последняя встреча летнего просветительского проекта на свежем воздухе будет посвящена теме кинематографа.

В программе вечера - обзор «Культовые фильмы XX века» и виниловый вечер «Музыка кино на виниле». В течение вечера работает читальный зал, книжная выставка, настольные и подвижные игры.

1 сентября в 10:00 в музее Алабина стартует праздничное мероприятие для детей и их родителей, посвящённое занимательному краеведению «КЛАССное время».

Ребята познакомятся с историями земляков, чья деятельность вдохновляет современников изучать наш Самарской край. По завершению мероприятия участники составят карту пожеланий для своего класса.

1 сентября в 10:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на познавательный интерактив «Здравствуй, книга!». На открытие нового сезона ждут студентов и школьников разных возрастов. В программе экскурсия «Юный типограф», экскурсия по книжно-иллюстративной экспозиции «История изобретательства», Тренинг «Путешествие по стране русского языка «Говорим грамотно» и многое другое.

1 сентября в 10:00 в Самарской областной детской библиотеке стартует программа ко Дню знаний для детей от 7 до 14 лет «Хочу в школу!». Занятия будут необычные: вместо учебников – книги современных писателей, а лекции заменят весёлые конкурсы и творческие задания. В течение дня для всех желающих будет проходить эрудит-лотерея.

1 сентября с 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет праздник, посвященный началу нового учебного года. В программе: игротека «Игры нашего двора»; квест «Культуру в массы!»; сборная экскурсия «Рюриковичи»; детская анимационная программа «Пусть детство звонкое смеется»; сборная экскурсия «Учиться, учиться и еще раз учиться». В этот день вход в Исторический парк «Россия — Моя история» бесплатный.

1 сентября с 10:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на день открытых дверей. В программе традиционной ежегодной встречи, посвященной Дню знаний: экскурсия по библиотеке для студентов колледжей; информационная программа «Литературная Самара»; лекция «Виртуальная экскурсия по самарской набережной»; обзор литературы «Удивительный мир фэнтези»; интеллектуальная игра «Здоровый образ жизни».

1 сентября в Самарской областной библиотеке для слепых откроется книжная выставка, посвященная 220-летию со дня рождения французского поэта, драматурга, новеллиста Проспера Мериме. На выставке будут представлены книги плоско-печатного шрифта и издания специальных форматов: книги рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие книги» на компакт-дисках, и флэш-картах. Также выставка оснащена интерактивными вставками: QR-кодами и радиометками, в которых зашифрована информация, озвученная с помощью технологии синтеза речи.

В подразделении Самарской областной библиотеки для слепых» в г.Тольятти откроется книжная выставка «Дорога к миру». На выставке ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом представлены книги, информационные брошюры (плоско-печатного шрифта и издания специальных форматов) об истории терроризма, о самых страшных терактах, о которых нельзя забывать, а также о том, как в России и в мире борются с этой проблемой.

1 сентября в 14:00 в Самарском зоопарке состоится экологический день знаний. В программе праздника для ребят и их родителей – увлекательный экологический квест о животных и растениях.

1 сентября в 17:00 в детском парке «Гномик» г.Сызрань состоится праздничная программа ко Дню знания от ДК «Художественный».

2 сентября в 10:30 и 13:00 в Самарском театре кукол премьера - спектакль «Иван-царевич и Серый волк». Четко придерживаясь сюжета одноименной русской народной сказки, режиссер в спектакле «Иван-царевич и серый волк» пытается найти актуальные для современного зрителя формы. Поэтому волк будет превращаться то в автомобиль, то в ракету, Иван-царевич станет разъезжать по сцене на самокате.

2 сентября в 14:00 Музей Модерна приглашает на экскурсию по особняку Курлиной. Экскурсовод расскажет о технической оснащенности домов начала XX века.

2 сентября в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередное занятие в рамках «Нейромастерской в библиотеке» - «Нейросеть + концепт». На занятии участники углубятся в анатомию текстового запроса; узнают, что общего между Сфинксом и современным концепт-артом; проанализируют композицию и выберут наиболее удачную генерацию; скорректируют генерацию, исправят ошибки и создадут готовый арт.

3 сентября в 11:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт «Тук-тук! Кто там?». Весёлое представление по мотивам любимой сказки о волке и козлятах не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. В новом представлении старая сказка обретёт современные черты.

3 сентября с 15:00 до 18:00 в музее им.Алабина пройдет мастер-класс и кураторская экскурсия в рамках выставки «Культуры и отдыха!».

3 сентября в 16:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает на концерт «Две стихии». Исполнители: Виктор Мальков (скрипка), Валентина Загадкина (фортепиано) Вход – свободный.

Фото: пресс-служба Самарской филармонии