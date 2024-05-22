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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая

22 мая 2024 09:29
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая

24 мая (пятница) в 18.00 пройдет встреча (12+) в формате беседы с Яной Арбузовой, чья персональная выставка сейчас проходит в залах Музея-галереи «Заварка». Это возможность узнать подробности творческого пути художницы, обсудить ее прошлые проекты и особенности работы в разных жанрах искусства. Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу 25 мая в Музее-галерее «Заварка» состоится несколько мероприятий.

В 11.00 пройдет занятие на открытом воздухе «Классики» (6+). Дети вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой проведут встречу в сквере около «Заварки», где будут рисовать мелками на асфальте, прыгать в классики и веселиться. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего).

В 14.00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина организует арт-медиацию (6+) по выставке «Сюрприз» (6+). Встреча предполагает активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведений искусства. Посетители поговорят о представленных в «Заварке» работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке. Вход на мероприятие – 250 рублей.

26 мая (воскресенье) в 16.00  пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на все мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись по телефону +7 (846) 202-32-17 или по ссылкам в пресс-релизе (они также размещены в социальных сетях «Заварки»).

Теги: Мероприятия

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