Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая

32

24 мая (пятница) в 18.00 пройдет встреча (12+) в формате беседы с Яной Арбузовой, чья персональная выставка сейчас проходит в залах Музея-галереи «Заварка». Это возможность узнать подробности творческого пути художницы, обсудить ее прошлые проекты и особенности работы в разных жанрах искусства. Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу 25 мая в Музее-галерее «Заварка» состоится несколько мероприятий.

В 11.00 пройдет занятие на открытом воздухе «Классики» (6+). Дети вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой проведут встречу в сквере около «Заварки», где будут рисовать мелками на асфальте, прыгать в классики и веселиться. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего).

В 14.00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина организует арт-медиацию (6+) по выставке «Сюрприз» (6+). Встреча предполагает активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведений искусства. Посетители поговорят о представленных в «Заварке» работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке. Вход на мероприятие – 250 рублей.

26 мая (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).