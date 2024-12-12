Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря

8 декабря (среда) в 19.00 пройдет «Что такое исконно русская архитектура. Эстетика хозяйствования vs эстетика обладания» (12+). Ее прочитает московский эксперт, директор креативного бюро «Глазами инженера», лектор проекта «Москва глазами инженера» Варвара Любова.
Архитектура – это не только среда, созданная человеком для человека, но и информация. На лекции речь пойдет о том, как за последние несколько лет изменились наши отношения с информацией и с архитектурой. Также составлен набор информационных инструментов, которые позволят каждому лучше понимать изменения в отношениях с архитектурой, происходящие прямо на наших глазах.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cFBJcQ или по телефону +7(846)202-32-17.
В пятницу, 20 декабря, в 18.30 историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова прочитает лекцию «Улицы надо поливать». Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века» (12+).
Сегодня Самара – благоустроенный город с развитой инфраструктурой, и часто жители думают, что его модернизация связана с достижениями современности. Однако активный рост и развитие Самары пришлись на вторую половину XIX – начало ХХ веков.
Посетители узнают об инфраструктуре города, которая появилась в начале ХХ века. Как проходила электрификация? В какой момент запустили водопровод и канализацию? Как мощение улиц связано с появлением общественного транспорта? На лекции также будет затронута тема улучшения работы пожарных служб и полиции в дореволюционной Самаре.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFW2XW