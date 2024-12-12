Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря

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8 декабря (среда) в 19.00 пройдет «Что такое исконно русская архитектура. Эстетика хозяйствования vs эстетика обладания» (12+). Ее прочитает московский эксперт, директор креативного бюро «Глазами инженера», лектор проекта «Москва глазами инженера» Варвара Любова.

Архитектура – это не только среда, созданная человеком для человека, но и информация. На лекции речь пойдет о том, как за последние несколько лет изменились наши отношения с информацией и с архитектурой. Также составлен набор информационных инструментов, которые позволят каждому лучше понимать изменения в отношениях с архитектурой, происходящие прямо на наших глазах.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cFBJcQ или по телефону +7(846)202-32-17.