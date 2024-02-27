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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные

27 февраля 2024 09:54
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные

1 марта (пятница) в 18.30 состоится церемония закрытия выставки «Человек и дерево» (12+). Финисаж пройдет в формате артист-тока. В программе: творческая встреча с художником Сергеем Ключниковым, на которой он расскажет о своих приемах и философии работ, а также поделится историями своих произведений, и кураторская экскурсия старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова. Это последняя возможность посетить выставку, задать интересующие вопросы автору деревянных скульптур и пообщаться с куратором. Вход на мероприятие – 250 рублей.

2 марта (суббота) в 11.00 в «Заварке» пройдет мастер-класс «Самарские окошки» (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный сказочный вид из окна. Вход на мероприятие – 250 рублей.

3 марта (воскресенье) в 15.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по телефону +7 (846) 202-32-17 или по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи «Заварка» ВКонтакте: https://vk.com/mgzavarka 

 

Теги: Мероприятия

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