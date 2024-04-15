Мероприятия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев на мероприятия

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20 апреля (суббота) в 17.30 пройдет лекция «Взрослые смыслы детской научной фантастики» (16+). На встрече речь пойдет о научно-фантастических фильмах для детей. Киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет об особенностях жанра на примере таких культовых картин, как «Приключения Электроника» (1979, 6+), «Гостья из будущего» (1984, 6+) и других. Эксперт порассуждает о том, что такое кино говорит нам о современности.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKq4K

21 апреля (воскресенье) в 14.00 в рамках лектория «Женщины – большая сила» Музея Эльдара Рязанова пройдет лекция «Образ советской женщины в довоенном кино» (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. На лекции гости узнают, как крупнейшие режиссеры довоенной эпохи Григорий Александров и Иван Пырьев конструировали образ советской женщины в своих популярных музыкальных комедиях «Светлый путь» (1940, 12+) и «Трактористы» (1939, 6+), где главные роли сыграли первые советские кинозвезды – Любовь Орлова и Марина Ладынина.