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Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре

12 марта 2024 12:11
197
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре

17 марта 2024 года в Этнопарке дружбы народов состоится праздничная программа «Эх, блин, Масленица!» (0+)

Все любители и ценители активного отдыха, каждый посетитель парка окунутся в уникальную незабываемую атмосферу парка.

Парк дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из  20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. Парк расположен в живописном месте, на берегах озёр.  В каждом национальном подворье возведены различные хозяйственные постройки, согласно традиционным занятиям народов: амбар, конюшня, мельница, кузница, пасека, колодцы, бани и др.

В Парке дружбы народов построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом (на основе карельского).

В программе масленичных гуляний:

10.00-17:00 – мини-экскурсии в национальных подворьях,

11:00 – 17:00 – площадка «Масленичная мастерская» (мастер-классы по изготовлению народных кукол и оберегов),

13:00 – 15:00 – площадка «Потешный городок» (заводные песни, пляски, хороводы, конкурсы, а главное - масленичное представление - столба покорение),

14:00 – 15:00 – угощение блинами и чаем,

14:00 – 15:00 – масленичное шествие «Масленица плясовая», СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА И ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК,

15:00 – розыгрыш чудо – блинницы среди всех гостей праздника.

Стоимость входного билета:

- 400 руб. - полный (для детей старше 14 лет);

- 300 руб. - льготный (для детей в возрасте от 7 до 14 лет, многодетных семей, пенсионеров, граждан старше 60 лет, ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов 3 группы, сопровождающих инвалидов 1 и 2 группы, при предъявлении документа);

- бесплатно - дети до 6 лет, ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, при предъявлении документа.

Билеты доступны по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.

Добраться до Этнопарка возможно на общественном транспорте - автобусы №80 и 5Д, электропоезде - ст. «Парк дружбы народов» (бывш. «Красный Кряжок») и на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Этнопарка дружбы народов»)

Адрес парка:

  г. Самара, Куйбышевский район, жилой район Волгарь, ул. А. Солженицына

Теги: В центре внимания Мероприятия

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