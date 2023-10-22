Концерт «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» состоится в отделе искусств СОУНБ

26 октября в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор».
В 2023 году весь музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова и весь год отдел искусств областной библиотеки знакомит с жизнью и творчеством великого отечественного композитора.
Организатор и ведущая концерта – лектор-музыковед, кандидат искусствоведения Анна Васильевна Лазанчина, доцент кафедры теории и истории музыки СГИК.
Приглашенный гость – солист Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Андрей Антонов.
Программу концерта составят произведения Рахманинова для фортепиано и вокальные сочинения. В концерте принимают участие студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры: Алиса Лопарева, Инна Онищенко, Влада Степанова, Виктория Куцына, Ксения Семенова, Анжела Сагдеева, Екатерина Нунгейзер, Наталия Филиппова, Максим Феофанов. Концертмейстеры – Татьяна Кузуб и Наталья Демина.
26 октября, в 18:00, концерт «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр Ленина, 14а.
Вход – свободный.
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