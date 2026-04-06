Концерт немецкой вокальной лирики «Грёзы любви» пройдет в Самаре

7 апреля в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоится концерт немецкой вокальной лирики «Грёзы любви». 12+

Впервые на сцене Шостакович Опера Балет выступит сопрано Любовь Стучевская с концертной программой «Грёзы любви». Артистка училась оперному искусству у таких мировых звёзд как Мирелла Френи, Джузеппе ди Стефано, Луиджи Альва, Грейс Бамбри, Илеана Котрубаш, а её дебют состоялся в Лондоне в роли Лизы в опере П.Чайковского «Пиковая дама».

Специально для фестиваля Любовь Стучевская подготовила уникальную программу из песен австро-немецких композиторов: Ф. Листа, А. Берга, Р. Штрауса. В концерте принимает участие камерный ансамбль солистов оркестра Шостакович Опера Балет. Партия фортепиано – Роман Ерицев.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.