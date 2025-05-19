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Киношкола «Больше, чем кино» Музея Рязанова пройдет в Самаре

19 мая 2025 09:36
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Киношкола «Больше, чем кино» Музея Рязанова пройдет в Самаре

Музей Эльдара Рязанова продолжает киношколу «Больше, чем кино» (16+). Куратор программы и ведущий встреч – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

24 мая (суббота) в 17.00 пройдет восьмое занятие проекта с темой «Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново» (16+).

Изобрести, сломать и изобрести вновь – такова лаконичная формула Жан-Люка Годара. Он известен широкой публике как ведущий режиссер французской «новой волны» и автор культовых картин «На последнем дыхании» (1960, 16+), «Жить своей жизнью» (1962, 18+), «Безумный Пьеро» (1965, 16+). Куда менее известен Годар как экспериментатор, чьи фильмы раздвигают представления о том, на что может быть способен кинематограф.

Зачем на волне успеха уходить на телевидение и превращать фильмы в лабораторные опыты? Почему идти вперед кино можно лишь обернувшись назад, на свою собственную историю? Как снять фильм, который вызовет непонимание даже у преданных поклонников? Зачем нужны всем известные актеры в кино, которое отказывается говорить со зрителем на доступном языке? На занятии участники обсудят феномен Годара, обратятся к его лучшим фильмам 1990–2000 годов и найдут ответы на поставленные вопросы.

Стоимость занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

Количество участников проекта ограничено – не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея.

Место встречи – Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

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