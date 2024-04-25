Кинокластер Самарской области представили на Московском международном кинофестивале

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Работу в сфере кинопроизводства, которая активно развивается в Самарской области, представили на бизнес-площадке 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). За последние два года на территории региона были сняты три сериала: «Лада Голд», «Цирк», «5 копеек», которые вышли на федеральных каналах и онлайн-платформах. Теперь помощью в организации съемок, содействием в разных административных вопросах: привлечении специалистов, предоставлении зданий, помещений и оборудования, перекрытии дорог займется созданный в губернии Центр кинопроизводства. О перспективах рынка регионального кинематографа говорили участники дискуссии на тему «Новый вектор российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров».



«Решение о создании кинокластера в Самарской области – это знаковое событие для всего региона. Мы будем налаживать взаимодействие с кинокомпаниями, повышать привлекательность региона, как площадки для съемок фильмов и сериалов, формировать все условия для комфортной работы съемочных групп, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Создание кино – это не только вклад в развитие культуры общества, это появление запроса на новые профессии, это новые ниши для малого бизнеса».



В регионе также создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением рибейтов – субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов. Также в зоне ответственности комиссии будут находиться стратегические вопросы, связанные с развитием киноиндустрии в регионе.



«Кинокомиссия создается в областном минэкономразвития, ведь регион рассматривает кинопроизводство как бизнес. И уже в текущем году компаниям, которые будут снимать фильмы и сериалы в Самарской области, доступны рибейты. Вместе с развитием кинокластера будем работать и над увеличением субсидирования затрат создателям кино. Кроме того, мы планируем представить на сайте Центра кинопроизводства карту кинолокаций – значимых и красивых объектов региона, снятых специально с учетом всех требований режиссеров-постановщиков, художников и других людей, задействованных в выборе мест для съемок», - рассказал исполнительный директор АНО «Центр кинопроизводства Самарской области» Марк Буров.