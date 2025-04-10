К 80-летию Великой Победы в САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…»

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В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представляет премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…» по знаменитой повести Бориса Васильева.

Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене. Это трагическая история о подвиге девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях, никого не оставляет равнодушным. Повесть Бориса Васильева, получившая всенародное признание, была блистательно экранизирована Станиславом Ростоцким в 1972 году. Именно Кирилл Молчанов, автор музыки к фильму, впоследствии создал одноименный спектакль, написав и либретто.

Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоится на Малой сцене театра 12 апреля в 15.00.

Постановка спектакля осуществлена творческой командой студентов и выпускников ГИТИСа.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов

Режиссер-постановщик – Вероника Пустоварова

Художник-постановщик – София Манакова

Художник по костюмам – Анастасия Сокольвак

Художник по свету – Антон Секачёв

Дирижер – заслуженный артист России Борис Бенкогенов

Спектакль создан при поддержке Российского института театрального искусства – ГИТИС