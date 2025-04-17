К 80-летию Победы в Самаре пройдут гастроли Большого театра России

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23, 25 и 26 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича при поддержке Росконцерта (мероприятие «Большие гастроли», направление «Ведущие театры») и Правительства Самарской области пройдут гастроли оперы, балета и оркестра Большого театра России.

Гастроли – дань общей истории и многолетнего творческого союза Большого театра и самарской сцены и приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В 1941 году Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, где нашел приют и поддержку. Именно здесь, в запасной столице, 5 марта 1942 года состоялась первое исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Д.Д. Шостаковича, ставшей символом стойкости и надежды. В память об этом событии ежегодно симфонический оркестр театра исполняет легендарное произведение.

«Культура и искусство способны вдохновлять и поддерживать людей даже в самые мрачные времена. На нашей сцене впервые прозвучала грандиозная музыка — Седьмая симфония, или Ленинградская, которая стала не только выражением страданий и надежды народа, но и мощным манифестом против фашизма», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула, что гастроли Большого театра России — это всегда значимое событие для любителей искусства, уникальная возможность для самарского зрителя увидеть классические произведения в исполнении лучших артистов страны. «Важно отметить, что гастроли приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, что добавляет особый смысл этому мероприятию. Этот культурный обмен служит не только укреплению исторических связей между регионами, но и сохранению памяти о героизме русского народа», – отметила Ирина Калягина.

Непрерывное взаимодействие театров ознаменовано множеством проектов:

в 1995 году к 50-летию Великой Победы на самарской сцене прошел Фестиваль искусств «Звезд Большого театра в Самаре»;

в 2000 году к 55-летию Великой Победы был реализован проект «Звезды балета Большого театра в Самаре»;

в 2005 году к 60-летию Великой Победы в рамках гастролей Большого театра был представлен балет «Светлый ручей» Д.Д. Шостаковича;

в 2021 году в рамках Международного фестиваля «Шостакович. ХХ век» Большой театр представил балет на музыку Д.Д.Шостаковича «Укрощение строптивой»;

в 2022 году в день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича на сцене самарского театра произведение вновь исполнил оркестр Большого театра.

Также звездные артисты – постоянные участники оперных и балетных фестивалей Шостакович опера балет.

Программа гастролей:

23 апреля в 19.00 — Гала-концерт оперы Большого театра

На сцене Шостакович опера балет выступят выдающиеся солисты Большого театра. В программе — шедевры мировой оперной классики, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.

В программе вечера: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, арии из опер Гуно, Чапи, Пуччини, Бизе, а также неаполитанские песни и известные произведения советских композиторов.

25 и 26 апреля в 19:00 — Балет Большого театра «Сильфида».