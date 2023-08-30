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Ребята совсем недавно вернулись из творческой командировки в ЛНР. Для военнослужащих было организовано 8 концертных программ.
Ирина Калягина встретилась с коллективом группы «Музыкальный центр АВТОКЛУБ»
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Ирина Калягина встретилась с коллективом группы «Музыкальный центр АВТОКЛУБ»

30 августа 2023 21:28
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Ребята совсем недавно вернулись из творческой командировки в ЛНР. Для военнослужащих было организовано 8 концертных программ.

Ребята совсем недавно вернулись из творческой командировки в Луганскую народную республику. Вокальный коллектив Центра культуры и досуга «Союз» Волжского района представил программу «Песни волжской земли» для участников СВО. Для военнослужащих было организовано 8 концертных программ.

«Мы конечно очень волновались за вас, следили за вашими передвижениями. Знаю, что вам пришлось проехать много километров, выступать в полевых условиях. Я благодарю вас и от себя, и от главы региона за вашу самоотверженность и желание поддержать бойцов, защищающих нашу Родину», — обратилась Ирина Евгеньевна к участникам встречи.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» подарил свое творчество военнослужащим 2-й гвардейской общевоинской армии Центрального военного округа.

Затонский Александр, руководитель коллектива делится: «Воины очень тепло воспринимали наших артистов, вместе пели знакомые и любимые песни – настоящим хитом стала песня «Группа крови на рукаве». Ребята горячо благодарили за выступления, дарили полевые цветы и с удовольствием фотографировались на память. Песни, которые исполнялись, были о любви, о Родине, о России! Для нас большая честь выступать перед нашими бойцами».

Участники коллектива поделились эмоциями, показали фильм и фотографии со своих выступлений. Ирина Калягина, министр культуры Самарской области отметила, что работа по организации выступлений самарских коллективов для военнослужащих будет продолжена, формируются творческие бригады, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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