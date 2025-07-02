Ирина Калягина рассказала о реализации программы «Культурные люди» в регионе

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В своем выступлении на заседании правительства Самарской области она отметила, что по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа Культурные люди».



«Первоочередной задачей региональной культурной политики является модернизация инфраструктуры отрасли культуры. Основными механизмами ее реализации служат федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и региональная программа «Культурные люди», – рассказала министр.

В 2025 году планируется:

- капитально отремонтировать 10 объектов: семь домов культуры в Богатовском, Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Приволжском, Сызранском и Челно-Вершинском муниципальных районах, две детские школы искусств в городских округах Тольятти и Чапаевск, Нефтегорский краеведческий музей;



- создать 30 новых культурных пространств в обновленных по учреждениях культуры. Сейчас идет закупка необходимого оборудования, и уже с сентября культурные локации начнут открываться для жителей:

- 11 креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей» на базе учреждений культуры в Сызрани, Похвистнево, Кинеле, Октябрьске, Нефтегорске, а также в райцентрах Алексеевка, Борское, Исаклы, Челно-Вершины, Большая Черниговка и Шигоны;

- 8 арт-парков «Прикосновение» в малых городах региона;

- 2 музейных экспозиции в рамках регионального музейного кластера «Большие истории Самарского края» в Историко-краеведческом музее имени А.В. Юшкина м.р. Волжский и в с. Приволжье;

- 4 детских филармонии в райцентрах Сергиевск и Красный Яр, п.г.т. Безенчук и поселке Черновском м.р. Волжский;

- 5 модельных библиотек в г.о. Жигулевск, Тольятти и Сызрань, м.р. Елховский и Ставропольский.

В настоящее время идет закупка необходимого оборудования, с сентября культурные локации начнут открываться для жителей.

Ирина Евгеньевна поделилась опытом возведения модульных зданий, который может стать отличным решением для малонаселённых пунктов, где капитальный ремонт старых объектов может быть экономически нецелесообразным:



«В этом году мы завершили апробацию возведения модульного дома культуры в Исаклинском районе и считаем, что данный проект имеет ряд преимуществ и будет востребован и эффективен, прежде всего, в малонаселенных пунктах: это быстрореализуемый проект с рациональным объемом финансирования».

Такие объекты могут легко адаптироваться под разные функции: от библиотек до общественных центров и концертных залов. Более того, они могут оснащаться современным оборудованием и технологиями, что станет дополнительным плюсом для привлечения молодежи и организации культурных мероприятий.



Развитие этой темы является шагом к улучшению качества жизни в небольших населённых пунктах, где доступ к культуре и образованию может быть ограничен. Это также позволит создать новые рабочие места и активно вовлечь жителей в культурную жизнь района.

Фото: минкульт СО