Я нашел ошибку
Главные новости:
Машинист грузового поезда, состоящего из 46 вагонов, заметил на колее человека и применил экстренное торможение.
Поезд с 29 вагонами проехал над уснувшей на путях женщиной в Алтайском крае
Два объекта — Музей истории города и Центральная детская библиотека будут обновлены в этом году в рамках нацпроекта «Культура».
Ирина Калягина оценила ход ремонтных работ объектов культуры в Новокуйбышевске
16 тур. 25 ноября, Сб, 14:00.
Стало известно расписание матчей «Крыльев» в РПЛ до конца года
Мера поддержки реализуется по поручению главы региона Дмитрия Азарова. 
 Медработники региона получают выплаты на приобретение жилья
Уточняется, что всего за три квартала приставы взыскали алиментов на 44,4 млрд рублей, что на 11 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ФССП: более 1,2 млн россиян запретили выезд из РФ из-за долгов по алиментам
В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании.
120 000 детей отдохнули в этом году в летних оздоровительных и пришкольных лагерях губернии
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +6, +8°С.
10 ноября в Самарской области дождь, до +9°С
Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Самаре и Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.93
-0.27
EUR 98.41
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ирина Калягина оценила ход ремонтных работ объектов культуры в Новокуйбышевске

9 ноября 2023 19:23
54
Два объекта — Музей истории города и Центральная детская библиотека будут обновлены в этом году в рамках нацпроекта «Культура».

Два объекта — Музей истории города и Центральная детская библиотека будут обновлены в этом году в рамках нацпроекта «Культура».

Директор музея Елена Чубакова рассказала о работе, которая подходит к своему завершению. В рамках капитального ремонта отремонтирован фасад здания, полностью заменена кровля, оборудована вентиляция, полностью заменена электропроводка, охранно — пожарная сигнализация. В рамках формирования доступной среды для инвалидов переоборудована входная зона, установлен пандус, расширены дверные проемы для колясочников. Музей будет оснащен специализированным оборудованием для хранения и экспонирования фондов.

Дизайн-проект предусматривал также ремонт экспозиционных залов, в которых будут оборудованы и модернизированы постоянно действующие экспозиции «Война в масштабе фактов», «Природа – театр жизни», «Музейно-этнографическая школа», «Русский музей» и др.

Коллеги готовят и новую экспозицию — «Город — роман — эпопея» при поддержке благотворительного фонда «Виктория». Ирина Калягина отметила, что при формировании экспозиции «Война в масштабе фактов», важно предусмотреть подготовку материла о событиях сегодняшних дней.

Центральная детская библиотека станет третьей модельной библиотекой в городе. Она расположена в 3-х этажном здании и является одним из культурно-просветительских центров Новокуйбышевска. Средства нацпроекта пошли на техническое переоснащение и ремонт помещений, пополнение книжного фонда, приобретение предметов интерьера и т.д.

Совсем скоро здесь должны быть выполнены все намеченные работы, и обновлённое книжное пространство будет готово принимать юных жителей и родителей в библиотеке нового поколения «НОВОКУБИК: Книжный трансформер».

Вместе с представителя администрации г.о.Новокуйбышевск — Еленой Пахомовой, заместителем главы города по социальным вопросам и Еленой Тельновой, руководителем управления культуры, Ирина Евгеньевна осмотрела объекты и пообщалась с подрядчиками.

«Мы видим, какая уже проделана серьезная работа. Задача на ближайшее время — устранить все замечания и запустить учреждения в работу. Надеемся, что музей и детская библиотека после капитального ремонта и оснащения новым оборудованием будут радовать жителей города новыми интересными проектами», — отметила Ирина Калягина.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
270
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
278
Этой зимой Тольятти вновь станет фестивальной столицей
9 ноября 2023  11:35
Этой зимой Тольятти вновь станет фестивальной столицей
241
в Самарской области количество подписчиков госпабликов приближается к 3 млн человек
9 ноября 2023  10:17
В Самарской области количество подписчиков госпабликов приближается к 3 млн человек
249
Полковник Юрий Урванов поблагодарил главу региона за встречу и возможность обсудить вопросы взаимодействия.
8 ноября 2023  19:33
Дмитрий Азаров встретился с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям
1120
Весь список