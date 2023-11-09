Ирина Калягина оценила ход ремонтных работ объектов культуры в Новокуйбышевске

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Два объекта — Музей истории города и Центральная детская библиотека будут обновлены в этом году в рамках нацпроекта «Культура».

Директор музея Елена Чубакова рассказала о работе, которая подходит к своему завершению. В рамках капитального ремонта отремонтирован фасад здания, полностью заменена кровля, оборудована вентиляция, полностью заменена электропроводка, охранно — пожарная сигнализация. В рамках формирования доступной среды для инвалидов переоборудована входная зона, установлен пандус, расширены дверные проемы для колясочников. Музей будет оснащен специализированным оборудованием для хранения и экспонирования фондов.

Дизайн-проект предусматривал также ремонт экспозиционных залов, в которых будут оборудованы и модернизированы постоянно действующие экспозиции «Война в масштабе фактов», «Природа – театр жизни», «Музейно-этнографическая школа», «Русский музей» и др.

Коллеги готовят и новую экспозицию — «Город — роман — эпопея» при поддержке благотворительного фонда «Виктория». Ирина Калягина отметила, что при формировании экспозиции «Война в масштабе фактов», важно предусмотреть подготовку материла о событиях сегодняшних дней.

Центральная детская библиотека станет третьей модельной библиотекой в городе. Она расположена в 3-х этажном здании и является одним из культурно-просветительских центров Новокуйбышевска. Средства нацпроекта пошли на техническое переоснащение и ремонт помещений, пополнение книжного фонда, приобретение предметов интерьера и т.д.

Совсем скоро здесь должны быть выполнены все намеченные работы, и обновлённое книжное пространство будет готово принимать юных жителей и родителей в библиотеке нового поколения «НОВОКУБИК: Книжный трансформер».

Вместе с представителя администрации г.о.Новокуйбышевск — Еленой Пахомовой, заместителем главы города по социальным вопросам и Еленой Тельновой, руководителем управления культуры, Ирина Евгеньевна осмотрела объекты и пообщалась с подрядчиками.

«Мы видим, какая уже проделана серьезная работа. Задача на ближайшее время — устранить все замечания и запустить учреждения в работу. Надеемся, что музей и детская библиотека после капитального ремонта и оснащения новым оборудованием будут радовать жителей города новыми интересными проектами», — отметила Ирина Калягина.

Фото: pxhere.com