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«Иллюзия вдохновения»: в Самаре откроется выставка к 85-летию художницы Ирины Кретовой 

13 ноября 2024 14:49
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Гармония человека с природой является истинным стимулом творчества художницы.

15 ноября в 18:00 в Выставочном зале Самарского отделения Союза художников России откроется выставка к 85-летию Ирины Кретовой «Иллюзия вдохновения». (0+)

Работы Ирины Николаевны удивительно декоративны и в то же время реалистичны. Гармония человека с природой является истинным стимулом творчества художницы. Ее завораживает сам процесс соприкосновения с прекрасным.

«Я пишу цветы. Они завораживают меня своей формой, линиями, игрой света. Игра цвета, изменчивое настроение, разные стили - все меняется как меняется сама Природа, которая всегда является для меня источником вдохновения, я ищу красоту мгновения и стараюсь передать ее в своих произведениях», - отмечает художница.

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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