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Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется во второй гастрольный тур

21 октября 2022 12:52
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Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется во второй гастрольный тур

21 октября Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется во второй гастрольный тур в рамках федеральной программы «Мы – Россия» с новой юбилейной концертной программой «Нам – 70!». Реализацией программы занимается крупнейший российский гастрольный центр «РОСКОНЦЕРТ», который является главным организатором концертов и спектаклей на освобожденных и вновь присоединенных территориях России, а также помогает организовывать выступления  творческим коллективам ДНР и ЛНР.

В рамках гастрольного тура Волжский коллектив посетит города юга России – Балаково, Курск, Белгород, Старый Оскол, Краснодар, Ростов-на-Дону, и Северного Кавказа – Майкоп, Черкесск, Нальчик. Часть городов тура находятся в регионах, граничащих с территориями, вошедшими в состав Российской Федерации по результатам референдумов в конце сентября. «Безусловно, на нашем коллективе сейчас лежит особая ответственность. В нынешних условиях наш зритель, особенно живущий в южных приграничных регионах, как никогда нуждается в поддержке. Мы уверены, что сила нашего искусства, способна исцелять и духовно обогащать», – отметил директор Волжского хора Виталий Натаров.

После начала спецоперации в Украине российские артисты, художники и музейные работники, стали проводить концерты, акции, выставки в поддержку жителей освобождаемых территорий, а также военных участвующих в СВО, их родственников и семей. По итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации 30 сентября в Самарской области, как и по всей стране, прошла масштабная патриотическая акция с участием артистов и деятелей культуры. Искусство – было и остается понятным средством коммуникации, неким универсальным языком общения людей, не требующим перевода. В самые непростые времена искусство и культура являются столпами общества, дающими поддержку, обеспечивающими единство и взаимопонимание. Так, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М.Милославова принял участие в патриотической акции в поддержку итогов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации на пл. Куйбышева в Самаре. Артисты открыли масштабную акцию Гимном России и проникновенной песней «Я лечу над Россией» на музыку Григория Пономаренко и слова Олега Левицкого. Позже артисты Волжского народного хора выступили для мобилизованных военнослужащих в Доме офицеров Рощинского гарнизона.

Гастрольный тур Волжского русского народного хора в рамках федеральной программы «Мы – Россия» уникален по своей смысловой нагрузке. С одной стороны, это новая юбилейная программа, посвященная 70-летию коллектива, с другой, артистам предстоит в творческой форме отразить глубокий смысл фразы «Мы – Россия». «Коллектив очень бережно относится к сохранению культурных традиций и дает возможность всем прикоснуться к истокам народного искусства», – отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина. В юбилейную программу «Нам – 70!» вошли как легендарные номера, такие как «Из-за острова на стрежень», «Возле речки, возле моста», «Русь моя вечная», «Калинка», так и новые произведения: «Гуси-лебеди», «Ой, ты Волга, край морской», «Я когда-то была молодая» и др.

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