Гастроли Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева пройдут в Самаре и Тольятти

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С 13 сентября по 1 октября состоится большой гастрольный тур Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии по городам России. Гастроли коллектива, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России, пройдут в Саратове, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Владимире, Рязани и Воронеже. Выступления оркестра приурочены к 90-летию со дня основания коллектива.

Один из старейших коллективов страны 17 сентября в 17:00 выступит в Тольяттинской филармонии. Концерт в Самаре состоится на следующий день, 18 сентября в 19:00 на площадке Самарской филармонии.

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В концертах примет участие известная пианистка Валентина Лисица, которая выступит вместе с Донецким академическим симфоническим оркестром имени Сергея Прокофьева.

В концертах прозвучат симфонические фрагменты из великих русских опер М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, а также «Вокализ» С. Рахманинова в переложении для оркестра и «Праздничная увертюра» Д. Шостаковича.

Валентина Лисица исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром До мажор С. Прокофьева и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль П. Чайковского.

В репертуаре оркестра – шедевры отечественной и зарубежной симфонической классики, а также современных авторов. Нередко в программу концертов входят произведения таких жанров как рок, фолк-музыка и популярные эстрадные мелодии.

Особое место в репертуаре оркестра занимают произведения выдающегося композитора, уроженца Донбасса Сергея Прокофьева. В 1991 году коллектив оркестра удостоен премии имени С. С. Прокофьева, а в 1997 ему присвоено имя композитора. Так отмечены заслуги музыкантов в популяризации творчества Сергея Прокофьева и постоянное участие в фестивале музыкального искусства «Прокофьевская весна». В 2002 году оркестру присвоен статус академического.

За годы деятельности мастерство симфонического оркестра Донецкой филармонии неизмеримо возросло. Коллектив достиг творческой зрелости, но постоянно находится в новаторском поиске новых выразительных форм, чтобы музыка была понятна и любима всеми. У него большие возможности и он способен решать самые сложные художественные задачи.

Фото: минкульт СО