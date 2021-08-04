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Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет в Самаре и в Тольятти

4 августа 2021 20:24
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В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов.

В программу фестиваля войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 18 кинопоказов, 12 публичных лекций и восемь паблик-токов.

В этом году фестиваль, имеющий многолетнюю традицию, не только сменил название на «Шостакович ХХ век», но и изменил концепцию. 

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова и сын Дмитрия Шостаковича. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

Особое внимание будет уделено музыке композиторов — современников и учеников Шостаковича. 

В рамках фестиваля пройдет историко-культурная конференция, посвященная музыкальной культуре ХХ века и влиянию на нее музыки Шостаковича. 

Откроется фестиваль концертом оркестра «Новая Россия» под управлением лауреата национальной премии «Золотая Маска» дирижера Федора Леднева. 

На следующий день за дирижерский пульт оркестра «Новая Россия» встанет народный артист СССР маэстро Юрий Башмет. 

Молодые музыканты из России и Японии исполнят концерт камерной и сольной музыки Шостаковича и его учеников и друзей.

Большой Театр представит балет одного из главных мировых хореографов современности — Жана-Кристофа Майо «Укрощение 

строптивой» на музыку Д. Шостаковича.

Концерт камерной музыки ХХ века для скрипки и фортепиано прозвучит в исполнении знаменитого итальянского скрипача Доменико 

Нордио и выдающегося российского пианиста Михаила Лидского.

Всемирно известный квартет им. Бородина представит струнные квартеты Д. Шостаковича и Н. Мясковского.

В исполнении Enfant terrible российской фортепианной школы пианиста Андрея Коробейникова, покорившего лучшие концертные площадки мира, прозвучит программа из циклов прелюдий Д. Шостаковича, Ф. Шопена и Г. Уствольской.

Самарская премьера оперы Шостаковича «Игроки» в постановке режиссера Юрия Александрова пройдет под управлением главного дирижера Самарского театра оперы и балета Евгения Хохлова. 

Концерт из музыки Шостаковича к фильмам Григория Козинцева «Новый Вавилон» и «Король Лир», а также утаенное композитором от властей произведение «Антиформалистический раек» исполнит Тольяттинский симфонический оркестр под управлением Андрея Данилова.

Самарский симфонический оркестр под управлением маэстро Михаила Щербакова исполнит Десятую симфонию Шостаковича. 

Вокальные циклы  Шостаковича прозвучат в исполнении одного из лучших специалистов по камерной вокальной музыке ХХ века пианиста Алексея Гориболя и солистов оперной труппы Большого и Мариинского театров.

Виртуозный арфист Александр Болдачев представит панораму созданной в ХХ веке европейской и советской музыки для арфы.

Хор musicAeterna, обладатель международной премии Opera Awards как лучший хор мира, под управлением своего главного хормейстера Виталия Полонского исполнит крайне редко звучащие произведения  Шостаковича. 

Концерты фестиваля пройдут с 11 по 26 сентября в Самаре и Тольятти на лучших музыкальных площадках.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: фестиваль Шостакович ХХ век

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