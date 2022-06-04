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Дмитрий Азаров: «Сабантуй стал символом братской любви между народами, которые проживают на самарской земле»

4 июня 2022 19:21
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Губернатор отметил, что сейчас народное единение особенно важно.

В субботу, 4 июня, в Самаре в парке имени Юрия Гагарина проходит областной татарский Сабантуй. Земляков сегодня с праздником плуга поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Сабантуй – один из главных татарских праздников. Это одновременно и театр, и фестиваль, и ярмарка, которые раскрывают традиции татарского народа, красоту и своеобразие культуры и языка. 

«Уважаемые гости, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным, многовековым праздником. Самарская земля бережно хранит традиции, заветы предков. И я очень рад, что праздник — день плуга, Сабантуй, — традиционно собирает людей разных национальностей, разного вероисповедания, людей, объединённых одной заботой - о родной земле. Я очень рад, что этот праздник во многом стал символом братской любви между народами, которые проживают на самарской земле. Это наше достояние, это наша традиция», - поприветствовал всех, кто собрался сегодня в парке Гагарина Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что сейчас народное единение особенно важно, когда некоторые недружественные страны пытаются сделать так, чтобы великая российская многонациональная культура была под запретом. Дмитрий Азаров поблагодарил участников праздника за сохранение величайшего достояния – наследия народов, которые живут на самарской земле. 

Поздравил глава региона и юных артистов, представляющих школу «Яктылык», которая в этом году отмечает 25-летие. 

«Я уверен, что эта школа, которая пользуется большим уважением, даёт высокий уровень образования, создаёт славу нашей страны и нашей самарской земли. Мира вам, добрых дел, помощи высших сил во всех ваших начинаниях. И пусть мир и любовь на нашей земле всегда объединяют людей, которые здесь живут, честно трудятся и строят своё будущее, связывая его с родной землёй», - сказал губернатор.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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