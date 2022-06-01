Дмитрий Азаров принял участие в фестивале «Пусть всегда будет детство» в Струковском саду

115

В среду, 1 июня, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в рамках празднования Международного дня защиты детей в Струковском саду. Здесь, на Самарской земле, впервые в России совместно со студией «Союзмультфильм» был организован фестиваль «Пусть всегда будет детство»: работали тематические и интерактивные развлекательные площадки, концертные программы и показы любимых мультфильмов.

На празднике, который продолжался в течение всего дня, каждый мог найти себе занятие по душе: кто-то мастерил народных кукол или памятный сувенир, а кто-то погрузился в волшебный мир оригами и познакомился с техникой декупажа. На площадке детского технопарка, которую представлял Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества, ребята осваивали техническое моделирование, робототехнику, а также знакомились с аттракционами виртуальной реальности.

На информационно-консультативной площадке мамы и папы могли получить консультацию психолога, логопеда. Также специалисты отвечали на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер соцподдержки.

На площадке Самарского театра кукол мальчишки и девчонки смогли попробовать себя в роли актера или кукловода. А самые спортивные и активные сдавали нормативы на площадке ГТО.

Здесь же, в Струковском саду, свои спортивные достижения демонстрировали юные баскетболисты. Среди них - баскетбольная команда Спортивной школы олимпийского резерва № 1. Ребята одержали победу во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди юношей до 15 лет, которые проходили в Ижевске в мае.

Дмитрий Азаров поздравил спортсменов и тренера команды Юрия Добрынина, отметив, что ребята очень порадовали тренера, своих болельщиков и всех жителей региона.

Глава региона выразил надежду, что в будущем юные спортсмены пополнят ряды баскетбольного клуба «Самара».

«Парни, на вас мы надеемся. Вы - будущее нашего баскетбола, нашей команды. На вас уже равняются мальчишки и девчонки. Ждем вас в спорте высоких достижений, ждем вас в нашей команде, чтобы вновь баскетбольная Самара гремела на всю страну и далеко за пределами нашей великой Родины», - обратился к баскетболистам губернатор.

«Благодаря поддержке наших болельщиков, вашей, Дмитрий Игоревич, мы победили самых грозных соперников на этапе первенства Российской Федерации по баскетболу», - поблагодарил губернатора тренер команды Юрий Добрынин.

После общения с баскетболистами глава региона ознакомился с работой площадок фестиваля и вместе с депутатом Государственной Думы РФ Александром Хинштейном, генеральным директором студии «Союзмультфтльма» Борисом Машковцевым принял участие в пресс-конференции, организованной детской телестудией «МоЕж-Тв». Ее команда состоит из воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». Вопросы гостям задавали журналисты телестудии, а также юные спортсмены, юнармейцы, художники и создатели мультфильмов.

Активист детского Совета российского движения школьников Савелий Майоров спросил главу региона о профессиях, которые сейчас являются востребованными в регионе.

Отвечая на этот вопрос, губернатор напомнил ребятам, что в Самарской области аэрокосмический кластер промышленности является отраслевой региональной специализацией.

«Безусловно, наши предприятия, среди которых не только РКЦ «Прогресс», но и наш авиационный завод, наш знаменитый ПАО «Кузнецов», нуждаются в специалистах очень разного профиля: специалистах в области самолето- и ракетостроения, конструкторах двигателей, инженерах по эксплуатации оборудования, испытателях, - отметил глава региона. - Крайне перспективной, а особенно в нынешний период развития нашей страны, является сфера IT-технологий. Востребованность специалистов в этой сфере растет год от года».

Не менее важными для региона являются химическая и нефтехимическая, машиностроительная, металлообрабатывающая отрасли, социальная сфера. Активно развивается творческий кластер, креативные индустрии.

«На территории нашей Самарской области человек в любой сфере может себя реализовать. У нас для этого есть все возможности, и мы будем продолжать их создавать. Это одна из главных целей развития нашей страны – дать возможность для самореализации каждому гражданину нашей великой Родины, возможность быть востребованным в обществе, приносить пользу своему городу, своему региону, своей стране и получать заслуженную оценку своего труда», - сказал Дмитрий Азаров.

«Выберите профессию, которая вам по душе, найдите свой путь, коллектив, в котором вы сможете развиваться. Я верю, что творческие люди рождаются везде в нашей стране, и мы будем делать все возможное, чтобы вы имели шанс проявить свои таланты», - добавил Борис Машковцев.

Студент Поволжского государственного колледжа Анатолий Избранов адресовал свой вопрос об информационной безопасности в сети интернет и способах отличить достоверную информацию от фейков председателю комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Александр Хинштейн отметил, что самое главное - относиться ко всему, что написано в интернете, критично, проверять факты.

«Очень важно, когда вы читаете какие-то новости, не реагировать на них сразу, а сначала их проверить. Никогда не открывайте незнакомые вам IP-адреса и не переходите по незнакомым ссылкам. Не нажимайте кнопку «оплатить» или «принимаю», если вы не понимаете, что вы оплачиваете. И самое главное понимать, что интернет – это такая же реальная среда, как наша жизнь оффлайн. Все те правила, которые есть в обычной жизни, должны быть и онлайн», - дал совет ребятам депутат.

Степан Картунчиков рассказал о своей анимационной студии и пригласил губернатора и всех участников пресс-конференции подписаться на свой канал, а еще спросил главу региона о том, какие мультфильмы он любил смотреть в детстве.

Губернатор поделился, что больше всего ему нравились рисованные советские мультфильмы, а также мультфильмы на историческую тематику. Также Дмитрий Азаров отметил, что мультфильмы сегодня, в том числе, являются тем культурном пространством, которое объединяет разные поколения людей, и очень важно, чтобы родители знакомили своих детей с этим миром.

А Борис Машковцев в свою очередь пригласил Степана побывать на студии «Союзмультфильм», узнать больше о процессе создания мультипликационных шедевров.

Воспитанник центра «Иволга» Алексей Герасимов спросил о том, кто для губернатора является примером, достойным уважения и подражания.

В качестве такого примера глава региона назвал тех военнослужащих, которые сегодня, следуя заветам дедов и прадедов, людей героического поколения, вновь встали на защиту не только нашей страны, не только ДНР и ЛНР, но и всего мира от нацизма.

«Я мог бы привести много примеров людей, которые сделали многое для родной земли, но сегодня в этой ситуации подвиги наших воинов являются главным стержнем для нас. Мы никогда не начинали войн, но следуя заветам дедов, прадедов, величайших полководцев, защитников нашего Отечества разных времен, вдохновляемся сегодня подвигами тех, кто стоит на защите нашей Родины. Для меня сегодня это самое главное, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я уверен, что, как мы когда-то вдохновлялись светлыми подвигами героев, защитников нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны, так и нынешнее поколение будет вдохновляться теми подвигами, которые наши военнослужащие совершают сегодня. И такие герои есть на Самарской земле. Я отдельно хотел бы вспомнить тех офицеров, которые отдали свою жизнь, защищая Родину. Это люди, которые здесь родились, здесь выросли, заканчивали школы нашего региона и посвятили свою жизнь самому высокому служению».

Участник отряда юнармейцев Максим Вавилов выступил с предложением установить памятник в честь наших героев специальной операции на Украине и передал папку с эскизом памятника.

«Очень важная инициатива. Я считаю, мы обязаны это сделать. Это люди, которые заслуживают нашего глубочайшего уважения и благодарности. Те, кто сейчас там, и те, кто отдал свои жизни, отстаивая наши идеалы. Это правильная идея. Спасибо вам за нее», - поблагодарил губернатор, поддержав предложение юнармейцев.

Также глава региона отметил, что сегодня движение юнармейцев в регионе активно развивается, занимая лидирующие позиции в России.

«Уверен, что многое вместе сделаем и для родной земли – малой родины – Самарской области, и для нашей великой и прекрасной России», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО