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Дмитрий Азаров оценил качество капитального ремонта Дома культуры в Красноярском районе

2 марта 2022 11:54
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Дмитрий Азаров оценил качество капитального ремонта Дома культуры в Красноярском районе

В ходе рабочей поездки в Красноармейский район Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта Дома культуры «Дружба», расположенного в поселке Угловой. Работы стартовали здесь в прошлом году по нацпроекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. До этого здание, построенное в 1966 году, не ремонтировалось и, конечно, нуждалось в обновлении.

Отремонтированный ДК открыл свои двери в сентябре прошлого года и сразу стал центром культурной жизни и местом для встреч и общения как для взрослых, так и для детей.

«Люди были несказанно рады, этого очень ждали. Мы получили возможности для реализации творческих запросов наших жителей, запросов коллективов, которые существовали и вновь образовались в нашем Доме культуры. Мы получили новое звуковое, световое, мультимедийное оборудование. Наши коллективы одеты в современные костюмы, у нас есть зрительный зал-трансформер, просторный холл, где можно проводить показы, выставки. В здании нашего ДК находится и библиотека, и мы сейчас работаем над пополнением книжного фонда», - рассказала Альбина Валькова, руководитель МКУ «Культура».

Осмотрев библиотеку, Дмитрий Азаров спросил, какие книги необходимы для пополнения библиотечного фонда. «Сделайте список, поговорите с ребятами, обязательно поможем», - заверил Губернатор.

Также Глава региона задал вопрос о том, проведен ли интернет, есть ли доступ электронным фондам библиотек. Альбина Валькова сообщила, что в библиотеке оборудован компьютерный класс, открытый для посетителей, есть вай-фай и доступ электронным библиотечным системам.

Сегодня ДК является культурно-досуговым центром не только для жителей посёлка, но и также близлежащих населенных пунктов: поселков Кондурчинский, Кириллинский, Линёвый, Удача, Трухмянка, Кочкари.

При ДК сформировано 12 клубных формирований, в них состоит порядка 200 участников. Основные творческие направления: хореография, вокал, инструментальное творчество.

Один из крупных коллективов, который создан на базе ДК «Дружба», - хореографический       ансамбль «Яркое детство». В коллективе занимается около 80 ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них не только жители поселка Угловой, но и близлежащих сел. Хореографический ансамбль появился в 2017 году и начинал работать на базе старого Дома культуры.  

«Разница, конечно, огромная, - признается руководитель коллектива Евгения Семыкина. – Сейчас для нас созданы замечательные условия, есть все необходимое. Нам здесь хорошо, уютно, комфортно. И дети, и родители очень ждали и активно участвовали в открытии Дома культуры».

Преобразилось не только здание, изменения произошли и на прилегающих к Дому культуры территориях. Обновление стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь была обустроена автомобильная и велосипедная асфальтовая парковка на 40 мест, крыльцо с пандусами и поручнями при входе в здание СДК «Дружба», организована универсальная спортивно-игровая площадка. Теперь это современное и комфортное, единое культурно-досуговое пространство, которое служит зоной отдыха для детей и взрослых.

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Теги: Дмитрий Азаров

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