Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона

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В понедельник, 28 марта, губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров вручил государственные награды и почетные звания работникам культуры Самарской области. Торжественное мероприятие, посвященное чествованию деятелей культуры и искусства и приуроченное ко Дню работника культуры, прошло на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

«Вы посвятили себя служению отечественной культуре, всему обществу, нашему государству. И это высокое служение вдохновляет людей на новые успехи во всех сферах деятельности, добавляет им жизненных сил. И я вас за это в первую очередь благодарю, - обратился к деятелям культуры и искусства Губернатор, - Мы с вами вместе сохраняем культурное наследие, а значит, духовные корни нашего народа. Но при этом смотрим в будущее, создаем новую платформу, сами подходы по развитию талантов людей».

Глава региона отметил, только в прошлом году в Самарской области был проведён капитальный ремонт 9 сельских домов культуры, были построены 2 новых дома культуры - в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах. Открыт виртуальный концертный зал в Кинеле, и теперь во всех городских округах региона такие залы есть.

«Залы, которые получили новый смысл и значение благодаря знаменательному событию, которое состоялось здесь 5 марта, когда Седьмая симфония Шостаковича вновь, 80 лет спустя, была исполнена оркестром Большого театра, и транслировалась во все виртуальные концертные залы страны», - напомнил Губернатор о юбилейном исполнении «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в Самарском академическом театре оперы и балета.

Благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в регионе открываются новые кинозалы, ремонтируются детские школы искусств, появляются современные модельные библиотеки.

«Все это создает новое качество жизни и дает новые возможности людям открывать для себя культурное наследие нашей страны, всего мира, - подчеркнул Губернатор. - Мы в отличие от некоторых стран никакую культуру не запрещаем. Это там сегодня русскую культуру пытаются подвести под санкции, поставить под запрет Чайковского, Глинку, Бородина, Достоевского, Пушкина, можно продолжать бесконечно, но как же это абсурдно. Мы помним, не так давно, в 20 веке в центре Европы сжигались книги, уничтожались памятники культурного наследия разных народов. Думаю, что те санкции, которые сегодня пытаются распространить на русскую культуру, сродни этим шагам. Но мы этого не допустим».

Дмитрий Азаров заверил, что в регионе будет в полном объёме продолжена реализация национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны.

«Мы будем бережно хранить свое культурное наследие и, конечно же, способствовать самореализации, открытию новых талантов у граждан Российской Федерации, а талантливых людей у нас очень много, и много их здесь, на самарской земле, - заявил глава региона, напомнив о том, что Самарская область стала одним из лидеров при проведении конкурсного отбора Президентским фондом культурных инициатив. - И здесь благодаря Президенту, его поддержке мы сможем реализовать масштабные проекты не только для нашего региона, но и для всей страны».

Так, например, уже этим летом, в июне, в Самаре состоится САМ.ФЕСТ - фестиваль молодых авторов и исполнителей, на который также приедут и звёзды российской культуры. Глава региона выразил уверенность, что фестиваль станет важным, знаковым событием не только для нашего региона, но и для всей страны. Не менее значимым мероприятием станет XXX юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в мае и соберет на самарской земле самых талантливых, самых одаренных студентов со всей страны.

«У нас очень много впереди важных, значимых культурных событий для всего региона, для всей страны, для конкретного города, села. Мы умеем рассказывать о великой истории и культуре нашей страны, нашей Самарской области», - подчеркнул руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура».

Текущий год объявлен Главой государства Годом культурного наследия народов России. Для Самарского многонационального региона это особенно важно. Не случайно здесь, на Самарской земле, появился Парк дружбы народов, который был отмечен Президентом страны. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас от жителей региона зависит культурное, событийное наполнение этого парка, и предложил каждому муниципалитету представить на этой площадке свою культуру, свое наследие.

«Давайте на все лето такую возможность муниципалитетам дадим, чтобы был день Хворостянского района, Клявлинского района – всех муниципалитетов - чтобы искусство дружбы народов было представлено в Парке дружбы народов. Уверен, это станет настоящим праздником для тех артистов, которые смогут там выступить, для многих самодеятельных коллективов и для всех жителей Самарской области», - предложил губернатор, и зал, где были представители муниципалитетов региона, поддержал идею.

Дмитрий Азаров напомнил о том, какие непростые времена пришлось пережить работникам культуры за годы пандемии, когда в нашу жизнь прочно вошли понятия «социальной дистанции», «социального разобщения».

«Но мы выстояли, выстоим и теперь. А наша великая русская культура, которая вобрала в себя культуру всех народов России, нам в этом, безусловно, как и в предыдущие непростые годы, поможет», - выразил уверенность губернатор и вручил награды заслуженным деятелям искусства.

Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации была награждена режиссер и организатор мероприятий всероссийского и международного уровня, директор автономной некоммерческой организации «Региональный центр реализации проектов «СОТА» Наталья Семенова.

«Именно культура позволяет найти смысл жизни каждого человека, каждого народа и каждого государства. Искренне желаю всем нам, чтобы мы ни на секунду не засомневались в необходимости нашего труда в любое время, и чтобы каждый день нас вдохновляла на труд та искренняя любовь к тому месту, где мы родились, живем и работаем», - сказала Наталья Семенова, получая награду.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» был отмечен художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.

«Русская культура – это то, что делает нас единым народом, то, что нас объединяет, вливает новые силы и возможности в наш народ. Читая Пушкина, Толстого, Достоевского, слушая Чайковского и Рахманинова, мы обретаем ту духовную силу, которая всегда позволяла нам побеждать», - заявил художественный руководитель Самарской филармонии.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области было присвоено заведующей Старо-Рачейской сельской библиотекой Лидии Брашкиной, преподавателю Детской школы искусств №4 села Лопатино Владимиру Бычкову, руководителю департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяне Шестопаловой.

За деятельность, направленную на укрепление межнациональных отношений Почетным знаком губернатора Самарской области награждена хормейстер дома культуры «Заря», руководитель народного чувашского ансамбля «Самарский край» Любовь Максимова.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» глава региона вручил заслуженному работнику культуры России, театроведу, Почетному гражданину Самарской области Светлане Хумарьян, внесшей огромный вклад в развитие культуры региона.

«Я счастлива, что могу поздравить вас с нашими праздниками – Днем работника культуры и Международным днем театра, - обратилась к коллегам по цеху Светлана Петровна. - Эти праздники многое каждому из нас в жизни дали волнующего, сильного, необходимого, и многим даже сформировали жизнь. Я желаю, чтобы наша область была лидером в строительстве культуры, чтобы у нас появлялись звезды, которые будут сиять. Самара и культура - это синонимы, и мне очень хочется поблагодарить нашего руководителя области Дмитрия Игоревича за то, что он всегда чуток и внимателен к вопросам культуры».

Фото: правительство СО