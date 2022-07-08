Дмитрий Азаров договорился о сотрудничестве Самарской области с Российской академией музыки имени Гнесиных

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Сегодня, 8 июля, в рамках рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел встречу с ректором ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» Александром Рыжинским.

Обсуждались вопросы сотрудничества региона и одного из ведущих музыкальных вузов не только страны, но и мира. По итогам встречи была достигнута договоренность о совместном развитии консерваторского образования в регионе, в частности, особое внимание будет уделено Тольятти.

Российская академия музыки имени Гнесиных отсчитывает свою историю с 1895 года, считается одним из ведущих музыкальных вузов мирового уровня. Указом Президента РФ Владимира Путина в 2016 году «Академия» была отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Сегодня «Гнесинка» является одним из двух базовых высших учебных заведений учебно-методического объединения России по образованию в области музыкального искусства, наряду с Московской консерваторией. Легендарное учебное заведение — единственный вуз, в котором представлены все специальности и специализации различных музыкальных направлений, изучаемых в России.

Александр Рыжинский предложение Дмитрия Азарова о взаимодействии и развитии консерваторского образования в Самарской области поддержал.

«Мы договорились о сотрудничестве в сфере консерваторского образования Самарской области. Соглашение подпишем в ближайшее время, — подчеркнул Дмитрий Азаров, — Благодаря этому сотрудничеству консерваторское образование в Самарской области, в Тольятти в частности, будет развиваться вместе с Российской академией музыки имени Гнесиных, получит колоссальный импульс развития и абсолютно точно выйдет на новый уровень».

«Самарская область является одним из безусловных лидеров творческой жизни страны. Поэтому очень важно наладить диалог между образовательными организациями Самарской области и Российской академией музыки имени Гнесиных – как с точки зрения общей методической поддержки, так и в плане контактов между педагогами Самарской области и ведущими профессорами нашей Академии, — отметил ректор «Академии» Александр Рыжинский, — Я очень надеюсь, что это также поможет решить задачу упорядочивания целевого приема, когда лучшие музыканты Самарской области смогут пройти обучение в главных музыкальных вузах страны».

Фото: пресс-служба облправительства