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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката в России

10 января 2023 11:44
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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката в России

Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

По данным ЕАИС, «Чебурашка» с момента начала проката в России заработал 3 082 245 827 рублей.

Производством «Чебурашки» занималась студия «Союзмультфильм» в партнёрстве с Yellow, Black and White (YBW), а также телеканалы «Россия 1» и СТС, видеосервис START. Съёмки в основном проходили в Сочи, Пятигорске и Кисловодске.

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