«Большие гастроли»: в театре «СамАрт» пройдут показы спектаклей московского Театра неслышащих актеров «Недослов»

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27 и 28 мая в театре «СамАрт» в рамках проекта «Большие гастроли» пройдут показы спектаклей Театра неслышащих актеров «Недослов» (г. Москва).



«Недослов» существует более 20 лет и давно приобрёл славу одного из лучших инклюзивных театров России. При этом сами себя инклюзивным они не считают – у театра есть особый художественный язык, но в остальном «Недослов» является профессиональным театром. Гастроли «Недослова» проходили уже более чем в 40 городах России. Театр - неизменный участник российских и международных театральных фестивалей и конкурсов.

В репертуаре театра «Недослов» - драматические и пластические спектакли, музыкальные постановки, спектакли для детей. Главная их особенность - доступность для любого зрителя. «Можно совершенно не знать жестовый язык, при этом понять всё с помощью диктора, - утверждают в театре.

В рамках федерального проекта «Большие гастроли» «Недослов» привозит в Самару два спектакля – «Коробка с карандашами» и «Верни мне музыку».

Спектакль для детей «Коробка с карандашами» рассказывает о знакомстве и дружбе между обычной девочкой и карандашами. Он о взаимовыручке, честности, уважении, открытости и бережном отношении к окружающим. Актёры «говорят» на русском жестовом языке, а слышащему зрителю доступны фонограммы песен из любимых советских мультфильмов, что делает спектакль понятным для зрителей и с обычным слухом, и с особенным. Одиннадцать совершенно разных, смешных и трогательных историй, мастерски сплетённых в единый сюжет, возвращают зрителей в счастливые времена, где простая коробка с карандашами открывала дверь в волшебную страну, полную радости, свободы и удивительных открытий. Спектакль-обладатель премии «Звезда Театрала-2022» в номинации «Лучший социальный проект в театре», победитель Большого Детского фестиваля в номинации «Лучший инклюзивный спектакль» (2023).

«Верни мне музыку» - спектакль-концерт по советским и зарубежным хитам 1970-х. Беззаботное и яркое советское прошлое снова на сцене: брюки-клёш и пестрые рубашки, стильные причёски и ритмичные танцы, редкие пластинки. Разрешенные и официальные хиты Муслима Магомаева, Анны Герман, Владимира Макарова, Майи Кристалинской вновь оживут в первом отделении концерта под названием «Верни мне музыку». Второе отделение наполнено хитами зарубежной эстрады тех лет: ABBA, Shocking blue, Adriano Celentano, Baccara, Boney M и многие другие исполнители прозвучат на подпольной вечеринке.



Расписание спектаклей:

27 мая в 14:00 и 18:00 «Коробка с карандашами» (0+)

28 мая в 18:00 «Верни мне музыку» (6+)

Фото: минкульт СО