Благодаря нацпроекту «Семья» самарский музей им. Алабина обновил техническую базу

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Благодаря национальному проекту «Семья» Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина обновил техническую базу основного здания и своих филиалов (Музей модерна, Самарский археологический центр, Дом-музей М.В.Фрунзе, Дом-музей В.И.Ленина в Самаре).



Материально-техническое оснащение музея пополнилось радио- и акустическими системами, телевизорами, проекторами, мобильными кондиционерами и системами экспозиционного освещения.



"Участие в федеральном проекте „Семейные ценности и инфраструктура культуры“ даёт нам возможность развиваться и повышать качество предоставляемых услуг",- отметил директор музея Андрей Кочетков.



В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» продолжена работа по техническому оснащению музеев. В этом году современное оборудование получат Самарский художественный музей, музей Алабина, Музей Рязанова, Краеведческий музей в Сызрани, Тольяттинский краеведческий музей, Историко-краеведческий музей Волжского района.



Приобретение современного технического оснащения для музеев играет ключевую роль в развитии культурной сферы. Это позволяет не только улучшить условия для хранения и экспонирования предметов искусства, но и сделать культурные ценности более доступными и привлекательными для посетителей.

Фото: минкульт СО