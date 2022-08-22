120

Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России. В связи с этим на «Кинопоиске» пропал доступ к некоторым сериалам компании. Об этом сообщило РБК.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении Би-би-си.

По данным РБК, на «Кинопоиске» больше недоступны сериалы студии «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение».

При этом остаются доступными другие сериалы, в том числе «Доктор Кто», «Мерлин», «Убивая Еву» и прочие.