Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки "Бах и вершины романтизма" пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 

17 октября 2025 14:44
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.

12 октября артист балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на X Международном конкурсе «Молодой балет мира», который прошёл в Сочи с 6 по 12 октября.

В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.

Артист прошел 3 тура, в которых исполнил вариации: Вацлава из балета «Бахчисарайский фонтан» (Б. Асафьев), Франца из балета «Коппелия» (Л. Делиб), Принца Дезире из балета «Спящая красавица» (П.Чайковский), Альберта из балета «Жизель» (А. Адан), «Grand Pas Classic» (Д. Обер), Бога Ветра Ваю из балета «Талисман» (Р. Дриго).

 

Фото из личного архива Дениса/ САТОБ

СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
