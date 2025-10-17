Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 

120

12 октября артист балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на X Международном конкурсе «Молодой балет мира», который прошёл в Сочи с 6 по 12 октября.

В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.

Артист прошел 3 тура, в которых исполнил вариации: Вацлава из балета «Бахчисарайский фонтан» (Б. Асафьев), Франца из балета «Коппелия» (Л. Делиб), Принца Дезире из балета «Спящая красавица» (П.Чайковский), Альберта из балета «Жизель» (А. Адан), «Grand Pas Classic» (Д. Обер), Бога Ветра Ваю из балета «Талисман» (Р. Дриго).

Фото из личного архива Дениса/ САТОБ